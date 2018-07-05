Банк отобрал уникальный спорткар-кабриолет у экс-министра

С государственного аукциона впервые продают редкий спортивный кабриолет Morgan Aero 8, который принадлежит бывшему министру по чрезвычайным ситуациям, экс-нардепу Давиду Жвании.

Автомобиль с винтажным кузовом из ясеня выпущен 12 лет назад, его пробег — 4 тыс. км, передает ТСН.

Машина была арестована этой зимой за долги перед банком. Сумма долга в два раза меньше стоимости автомобиля и после продажи Жвании вернут оставшуюся сумму. Обжалований или признании действий исполнителя неправомерными не зафиксировано, поэтому автомобиль выставили на государственный аукцион. Авто оценили в 3 млн 168 тыс. 200 грн.

В настоящее время приобрести этот автомобиль хотят около 30 человек. Каждый из них только за участие в аукционе должен заплатить 160 тыс. грн.

Связаться с самим Давидом Жванией журналистам не удалось. Но вместо него общалась некая Лидия Аксенич, которая представилась близкой подругой семьи Жвании.

"Этот автомобиль всю жизнь принадлежал жене Давида Важаевича. Она законопослушный гражданин другой страны. Никто не может забрать то, что кому-то не принадлежит. Нет никаких долгов. Вы же знаете, как у нас в стране - то придумывают и забирают. Так бывает. это фейк", - пояснила она.

Однако в полиции данное заявление опровергли и подчеркивают, что автомобиль принадлежит именно Давиду Жвании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Давид Жвания проходит по делу экс-нардепа Николая Мартыненко.