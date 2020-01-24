Бандеру назвали "агентом Гитлера": историк все пояснил

Историк Станислав Кульчицкий заявил о том, что российская пропаганда создала фейк о главе ОУН Степане Бандере, базируясь на докладе ЦРУ США 1951 года.

"Всё это звучит просто смешно для специалистов", – сказал он в блоге OBOZREVATEL, комментируя тематическое сообщение пропагандистского кремлевского телеканала "Звезда".

"Но в этом фейке спекулируют на американцах, которые, как известно, первые враги России. Зная, что американцы пользуются авторитетом в Украине, они создают подобные фейки", – заметил историк.

Он обратил внимание на то, что пропагандисты использовали ряд известных исторических фактов, поскольку "фейки не могут полностью основываться на выдумках". Так, историческим фактом является провозглашение в 1941 году во Львове "Акта восстановления Украинского государства" в присутствии "местных немецких офицеров достаточно высокого ранга".

"Бандера и вся эта ветвь украинских националистов тогда дружила с нацистами. Они надеялись, что Гитлер разрешит существование Украинского государства. Но позже оказалось, что Гитлер имел другие планы. Согласно плану "Ост", Гитлер хотел создать "Великую Германию" от Черного до Северного моря. И все люди, которые жили на этих территориях – и украинцы, и белорусы, и поляки, и частично русские – подлежали либо германизации, либо депортации, либо уничтожению", – напомнил Кульчицкий.

Марш памяти Степана Бандеры в Киеве ИноСМИ

По поводу "агента Гитлера" историк пояснил, что "бандеровцы пытались дружить с врагами Кремля", в том числе с нацистами. Но "горшки были побиты" в 1941 году, и с тех пор нацистская Германия рассматривала организацию Бандеры и его самого как своего врага.

Историк прокомментировал и обвинение лидера ОУН в тысячах жертв среди украинцев, евреев и поляков. "Названы конкретные цифры. Но когда немцы пришли в Украину, прежде всего, они занялись уничтожением евреев. Как только Киев был оккупирован, сразу же возник Бабин Яр. При чем тут украинские националисты? На тот момент они уже были в подполье. Нацисты даже издали указ: немедленно расстреливать каждого бандеровца без лишних юридических процедур", – пояснил он.

Напомним, ЦРУ США выложило в открытом доступе доклад под названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", написанный в 1951 году. В нем предводителя украинских националистов называют "фашистом и профессиональным агентом Гитлера". "Всего за пять недель существования государства Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков", – сказано в докладе. Примечательно, что к подобным выводам авторы доклада пришли, базируясь на русскоязычных источниках.

Скриншот доклада ЦРУ о Степане Бандере

Как писал OBOZREVATEL, ранее Янина Соколова опровергла нелепые фейки российской пропаганды о лидере ОУН Степане Бандере и процветании неонацизма в Украине. Журналистка напомнила, что он является исторической личностью, а значит неоднозначен.

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