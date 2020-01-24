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24 января • обновлено в 14:10
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Бандеру назвали "агентом Гитлера": историк все пояснил

1.8т
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Историк Станислав Кульчицкий заявил о том, что российская пропаганда создала фейк о главе ОУН Степане Бандере, базируясь на докладе ЦРУ США 1951 года.

"Всё это звучит просто смешно для специалистов", – сказал он в блоге OBOZREVATEL, комментируя тематическое сообщение пропагандистского кремлевского телеканала "Звезда".

"Но в этом фейке спекулируют на американцах, которые, как известно, первые враги России. Зная, что американцы пользуются авторитетом в Украине, они создают подобные фейки", – заметил историк.

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Он обратил внимание на то, что пропагандисты использовали ряд известных исторических фактов, поскольку "фейки не могут полностью основываться на выдумках". Так, историческим фактом является провозглашение в 1941 году во Львове "Акта восстановления Украинского государства" в присутствии "местных немецких офицеров достаточно высокого ранга".

"Бандера и вся эта ветвь украинских националистов тогда дружила с нацистами. Они надеялись, что Гитлер разрешит существование Украинского государства. Но позже оказалось, что Гитлер имел другие планы. Согласно плану "Ост", Гитлер хотел создать "Великую Германию" от Черного до Северного моря. И все люди, которые жили на этих территориях – и украинцы, и белорусы, и поляки, и частично русские – подлежали либо германизации, либо депортации, либо уничтожению", – напомнил Кульчицкий.

Марш памяти Степана Бандеры в Киеве

Марш памяти Степана Бандеры в Киеве

ИноСМИ

По поводу "агента Гитлера" историк пояснил, что "бандеровцы пытались дружить с врагами Кремля", в том числе с нацистами. Но "горшки были побиты" в 1941 году, и с тех пор нацистская Германия рассматривала организацию Бандеры и его самого как своего врага.

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Историк прокомментировал и обвинение лидера ОУН в тысячах жертв среди украинцев, евреев и поляков. "Названы конкретные цифры. Но когда немцы пришли в Украину, прежде всего, они занялись уничтожением евреев. Как только Киев был оккупирован, сразу же возник Бабин Яр. При чем тут украинские националисты? На тот момент они уже были в подполье. Нацисты даже издали указ: немедленно расстреливать каждого бандеровца без лишних юридических процедур", – пояснил он.

Напомним, ЦРУ США выложило в открытом доступе доклад под названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", написанный в 1951 году. В нем предводителя украинских националистов называют "фашистом и профессиональным агентом Гитлера". "Всего за пять недель существования государства Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков", – сказано в докладе. Примечательно, что к подобным выводам авторы доклада пришли, базируясь на русскоязычных источниках.

Скриншот доклада ЦРУ о Степане Бандере

Скриншот доклада ЦРУ о Степане Бандере

Как писал OBOZREVATEL, ранее Янина Соколова опровергла нелепые фейки российской пропаганды о лидере ОУН Степане Бандере и процветании неонацизма в Украине. Журналистка напомнила, что он является исторической личностью, а значит неоднозначен.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
российская пропаганда Эксклюзив
Персоны
Адольф Гитлер (Adolf Hitler) Станислав Кульчицкий Степан Бандера
Место
Украина
Теги
История История Украины
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Комментарии
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Пети Moщи
Пети Moщи
Какой нелепый отмаз, свиноцефалам войдёт.
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фил филька
фил филька
вы заметили как целая волна упоротых типа историкофф бросилась на защиту кошкодава?)) почему это они делают спросите вы. ответ прост вся их вселенная которую они скурпулёзно придумывали последние годы рушиться как карточный домик. и главное - их любимые хозяева пендосы заложили их по полной. вот и остается им визжать от безысходности)))
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фил филька
фил филька
пойду накачу, благо очередная зрада и очередная зрадная пятница))
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Новиков Алек
Новиков Алек
При чем тут украинские националисты? а он расстреливали, а больше ни причем
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