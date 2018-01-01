"Б*ндеровские марши" в Украине: в полиции рассказали о принятых мерах

Марши в честь дня рождения украинского политического деятеля Степана Бандеры будут охранять почти две тысячи правоохранителей.

Об этом сказано в пресс-службе Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook.

"Почти 2 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность во время массовых мероприятий по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры", – сказано в сообщении.

По словам первого заместителя министра внутренних дел генерал-полковника Сергея Ярового, в Украине запланированы 54 массовых мероприятия.

"В связи с этим в 20 регионах государства запланировано проведение 54 массовых мероприятий с участием более 8400 человек. Безопасность во время проведения шествия будут обеспечивать 1,2 тысячи полицейских и 730 военнослужащих", – заявил он.

Как сообщал "Обозреватель", шествия состоятся в Киеве, Львове, Сумах, Харькове, Тернополе, Днепре, Ровно, Херсоне, Кривом Роге и Мелитополе.