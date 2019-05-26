ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Бандера тоже немец!" Зеленский разозлил россиян нюансом из истории Украины

1.8тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинское происхождение выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского, чем разгневал россиян.

На своей странице в Facebook украинский лидер напомнил о юбилее - 130 лет назад в Киеве родился Сикорский.

"Ровно 130 лет назад в Киеве родился "вертолетный отец" - знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике, которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами", - сказано в сообщении.

Его пост вызвал резонанс в России. Многие СМИ написали новости с заголовками "Авиаконструктора Сикорского записали в украинцы", "Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем".

Новости
"Расстрелял парламент": в политикуме Болгарии вспыхнул скандал из-за сериала с Зеленским
"Бандера тоже немец!" Зеленский разозлил россиян нюансом из истории Украины
"Бандера тоже немец!" Зеленский разозлил россиян нюансом из истории Украины

Также в сети появилось множество гневных комментариев по этому поводу: "Это типо ответ б*ндерлогов о том, чем они могут гордится... И начинают припоминать тех, кто родился в Царской России и СССР... Ибо кроме этого гордиться оказалось нечем, их любимый "освободитель" Бандера и тот оказался немцем", "Украинская княгиня Ольга, крещение Украины князем Владимиром, выкопаное Черное море - не слишком ли торопливо Украина пытается украсть русскую историю?", "И да и нет - жил и работал в Киеве, затем в США. Это наверное наш общий авиаконструктор. Если бы не сбежал, то мог бы пострадать, а жил бы в наше время - так вообще не стал-бы никем, ибо наша молодежь в России никак не востребована, только в качестве официантов или боевиков. Один путь - сбежать".

"Бандера тоже немец!" Зеленский разозлил россиян нюансом из истории Украины
"Бандера тоже немец!" Зеленский разозлил россиян нюансом из истории Украины
"Бандера тоже немец!" Зеленский разозлил россиян нюансом из истории Украины
"Бандера тоже немец!" Зеленский разозлил россиян нюансом из истории Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 25 мая, на съемках юмористической программы "Лига смеха" в Октябрьском дворце в Киеве появился президент Украины Владимир Зеленский.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Степан БандераВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Россиясоцсети
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Сикоский в гробу переворачивается, его "украинцем" обозвали... Тупорылый Зеленый клон)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
У свидомых все украинцы -и Менделеев и Мичурин и Ломоносов и Лобачевский и Пушкин и Достоевский и Кулибин. Никто не избежал участи обрядиться в ветхие лохмотья украинства.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения