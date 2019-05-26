"Бандера тоже немец!" Зеленский разозлил россиян нюансом из истории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинское происхождение выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского, чем разгневал россиян.

На своей странице в Facebook украинский лидер напомнил о юбилее - 130 лет назад в Киеве родился Сикорский.

"Ровно 130 лет назад в Киеве родился "вертолетный отец" - знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике, которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами", - сказано в сообщении.

Его пост вызвал резонанс в России. Многие СМИ написали новости с заголовками "Авиаконструктора Сикорского записали в украинцы", "Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем".

Также в сети появилось множество гневных комментариев по этому поводу: "Это типо ответ б*ндерлогов о том, чем они могут гордится... И начинают припоминать тех, кто родился в Царской России и СССР... Ибо кроме этого гордиться оказалось нечем, их любимый "освободитель" Бандера и тот оказался немцем", "Украинская княгиня Ольга, крещение Украины князем Владимиром, выкопаное Черное море - не слишком ли торопливо Украина пытается украсть русскую историю?", "И да и нет - жил и работал в Киеве, затем в США. Это наверное наш общий авиаконструктор. Если бы не сбежал, то мог бы пострадать, а жил бы в наше время - так вообще не стал-бы никем, ибо наша молодежь в России никак не востребована, только в качестве официантов или боевиков. Один путь - сбежать".

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 25 мая, на съемках юмористической программы "Лига смеха" в Октябрьском дворце в Киеве появился президент Украины Владимир Зеленский.

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