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13 февраля • обновлено в 10:07
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"Бандера - пособник нацистов": глава Института нацпамяти мощно разбил миф, придуманный в СССР

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Проблема Украины по поводу личности Степана Бандеры заключается в том, что на востоке страны или даже в центре не все понимают его.

Такое заявление сделал глава Института национальной памяти Антон Дробович, передает "Укринформ". По его словам, все дело в том, что многие не знают правду.

"Они знают только советский штамп – коллаборационист и "пособник" нацистов – все. И наша задача – рассказать, что Степан Бандера сидел в концлагере. Все, рассыпается образ "пособника нацистов". Элементарная просветительская работа. Мне говорят – он коллаборационист, а я говорю: вы знаете, что этот термин некорректно применять к Степану Бандере и вообще к людям, которые жили на оккупированной большевиками в 1939 году части Украины. Потому что это была Польша, которую оккупировали большевики. Советская версия рассыпается – и этого достаточно", – пояснил он.

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Степан Бандера

Степан Бандера

Архивное фото

Дробович уверен, что украинская нация выживет, только зная сложную правду.

"Люди, зная правду о Бандере, Мельнике, уже сами решат – герои ли они для них, но они точно будут ценить их вклад в развитие украинской независимости... Нам просто нужно быть самими собой и честными с самими собой, этого достаточно", – резюмировал он.

Напомним, что новый глава Украинского института национальной памяти объяснил, почему в одном из интервью назвал лидера ОУН-Б Степана Бандеру "сложным персонажем".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дробович заявил, что героев Украины нельзя "назначать сверху". По его мнению, власти должны только реагировать на инициативу общества, которое признало реальные заслуги и подвиги конкретных людей.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Степан Бандера Антон Дробович
Место
Украина
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
пособником нацистов он был, как шестерка, которая вырезала поляков и своих же украинцев. как перестал быть нужен и появился рейхскомиссариат украина - поехал на нары в концлагерь. как советы начали возвращать территории и продвигаться на Берлин - снова стал нужен, как шестерка, для ведения партизанской вoйны против советов. рассыпаются мозги у эксперта и у жмайло.
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Дейман Алон
Дейман Алон
От одной фамилии Степана у гребенчатых какашников от страха начинает активно пучить живот и начинается стремительное газовыделение.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Избранные сочинения Мельника о "жидах, подлежащих истреблению", будут опубликованы? Или они уже признаны советской пропагандой?
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