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Бандера и Мазепа online: как выглядели бы страницы известных украинцев в Facebook

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Украинский институт национальной памяти создал проект "Фактор свободы" для популяризации истории Украины. В нем показали, как выглядели бы страницы выдающихся борцов за ее государственность в соцсетях.

Часть подборки на своей странице в Facebook обнародовал директор УИНП Владимир Вятрович, отметив, что с полной экспозицией украинцы смогут ознакомиться в День Независимости на Крещатике. Позднее оригинальный проект будет презентован во всех городах Украины.

Страница Степана Бандеры в Facebook

Страница Степана Бандеры в Facebook

Facebook Владимира Вятровича

Страница Симона Петлюры в Facebook

Страница Симона Петлюры в Facebook

Facebook Владимира Вятровича

Страница Ивана Мазепы в Facebook

Страница Ивана Мазепы в Facebook

Facebook Владимира Вятровича

"Какими были бы аккаунты Мазепы, Петлюры, Бандеры в социальных сетях? Как их жизненный путь отразили бы гугл-карты? Какими были плюсы и минусы их ключевых решений?" – написал Вятрович, анонсируя забавный исторический эксперимент.

Пользователям сети понравилась эта идея и они оценили ее множеством лайков и забавных комментариев.

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Бандера и Мазепа online: как выглядели бы страницы известных украинцев в Facebook

Бандера и Мазепа online: как выглядели бы страницы известных украинцев в Facebook

Бандера и Мазепа online: как выглядели бы страницы известных украинцев в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международная корпорация Facebook официально назначила менеджера по вопросам публичной политики по Украине – Екатерину Крук. Компания выбрала ее на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве.

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Персоны
Владимир Вятрович Степан Бандера Симон Петлюра Иван Мазепа
Место
Украина
Тег
Институт национальной памяти
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нитаньяху треба було показать,он бы заценил
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