Балуха перевели из реанимации, но он не понимает, где находится, – Геращенко

В понедельник, 12 октября, бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух, которого тяжело избили в Киеве, был переведен из реанимации в нейрохирургию.

Об этом в Facebook сообщила нардеп, сопредседатель партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сославшись на информацию от врачей.

"Действительно хорошие новости от врачей Балуха: "Володю сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью, что с ним произошло, где он находится", – сказала она.

Геращенко добавила, что посещать Балуха еще нельзя, в том числе из-за карантина и опасности COVID-19, потому что для него это очень опасно.

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