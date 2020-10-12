Балуха перевели из реанимации, но он не понимает, где находится, – Геращенко
В понедельник, 12 октября, бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух, которого тяжело избили в Киеве, был переведен из реанимации в нейрохирургию.
Об этом в Facebook сообщила нардеп, сопредседатель партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сославшись на информацию от врачей.
"Действительно хорошие новости от врачей Балуха: "Володю сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью, что с ним произошло, где он находится", – сказала она.
Геращенко добавила, что посещать Балуха еще нельзя, в том числе из-за карантина и опасности COVID-19, потому что для него это очень опасно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 8 сентября в Киеве жестоко избили экс-узника Кремля Владимира Балуха. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали.
Нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз отметил, что нападение и избиение Балуха связаны с преследованием патриотов Украины.
Чийгоз также добавил, что за Балухом велась слежка и его намеревались убить.
В полиции Киева заявили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
9 сентября стало известно, что Балуха подключили к аппарату ИВЛ.
10 сентября сообщили, что Балух находится в медикаментозном сне.
Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
Днепровский районный суд Киева арестовал на два месяца подозреваемого в жестоком избиении Балуха.
Ирина Геращенко сообщила, что состояние Балуха, который попал в больницу после избиения, имеет положительную динамику.
9 октября Владимир Балух пошел на поправку после месячного пребывания в реанимации.