Балух впервые после избиения написал в соцсетях и опубликовал фото

Бывший узник Кремля Владимир Балух опубликовал свой первый пост в соцсети после того, как его жестко избили в ночь на 8 сентября.

Активист на своей странице в Facebook написал, что он проходит лечение в центре нейрореабилитации NODUS и опубликовал фотографию оттуда (чтобы посмотреть ее, доскролльте страницу до конца).

Он рассказал о помощи, которую ему оказывают при лечении. Также Балух отметил, что впереди важный этап – операция.

"Пользуясь моментом "выхода в публичное пространство", спасибо все, кто искренне переживал, молился, верил, помогал, приобщался. В том числе благодаря вам я живой и уверенно двигаюсь к выздоровлению", – подчеркнул активист.

Владимир Балух в центре реабилитации. Фото Ксении Буряк с его страницы в Facebook

Facebook Владимира Балуха.

Как сообщал OBOZREVATEL: