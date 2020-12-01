Балух впервые после избиения написал в соцсетях и опубликовал фото
Владимира Балуха избили 8 сентября
С тех пор он не писал в социальных сетях
Бывший узник Кремля Владимир Балух опубликовал свой первый пост в соцсети после того, как его жестко избили в ночь на 8 сентября.
Активист на своей странице в Facebook написал, что он проходит лечение в центре нейрореабилитации NODUS и опубликовал фотографию оттуда (чтобы посмотреть ее, доскролльте страницу до конца).
Он рассказал о помощи, которую ему оказывают при лечении. Также Балух отметил, что впереди важный этап – операция.
"Пользуясь моментом "выхода в публичное пространство", спасибо все, кто искренне переживал, молился, верил, помогал, приобщался. В том числе благодаря вам я живой и уверенно двигаюсь к выздоровлению", – подчеркнул активист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В полиции Киева сообщили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
Изначально сообщалось, что правоохранители рассматривали четыре версии инцидента. По версии следствия, это мог быть несчастный случай, хулиганство, месть или умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
9 сентября стало известно, что Балуха подключили к аппарату ИВЛ.
10 сентября сообщили, что он находится в медикаментозном сне.
21 октября стало известно, что Балуха выписали из больницы скорой помощи в Киеве.
Позднее он рассказал о своей реабилитации.
Днепровский районный суд Киева арестовал на два месяца злоумышленника, подозреваемого в жестоком избиении украинского активиста.