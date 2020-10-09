Балух в сознании, но ничего не помнит – врачи
Балух уже может находиться без аппарата ИВЛ
Начал говорить, но еще дезориентирован
Если будет дальнейший прогресс, его переведут из реанимации
Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух идет на поправку через месяц после того, как его избили в Киеве и он впал в кому.
Как написала в Facebook народный депутат Ирина Геращенко со ссылкой на лечащих врачей Балуха, пациент в сознании, без аппарата ИВЛ.
"Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит", – говорится в сообщении.
Врачи отметили, что нужно время, ведь это последствия тяжелой травмы.
"Если будет дальнейший прогресс, Володю переведут, наконец, из реанимации", – добавила Геращенко.
Как сообщал OBOZREVATE:
в ночь на 8 сентября в Киеве жестоко избили экс-узника Кремля Владимира Балуха. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали.
Нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз отметил, что нападение и избиение Балуха связаны с преследованием патриотов Украины.
Чийгоз также добавил, что за Балухом велась слежка и его намеревались убить.
В полиции Киева заявили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
9 сентября стало известно, что Балуха подключили к аппарату ИВЛ.
10 сентября стало известно, что Балух находится в медикаментозном сне.
Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
Ирина Геращенко сообщила, что состояние Балуха, который попал в больницу после избиения, имеет положительную динамику.