Балух в сознании, но ничего не помнит – врачи

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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  • Балух уже может находиться без аппарата ИВЛ

  • Начал говорить, но еще дезориентирован

  • Если будет дальнейший прогресс, его переведут из реанимации

Балух еще дезориентирован

Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух идет на поправку через месяц после того, как его избили в Киеве и он впал в кому.

Как написала в Facebook народный депутат Ирина Геращенко со ссылкой на лечащих врачей Балуха, пациент в сознании, без аппарата ИВЛ.

"Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит", – говорится в сообщении.

Врачи отметили, что нужно время, ведь это последствия тяжелой травмы.

"Если будет дальнейший прогресс, Володю переведут, наконец, из реанимации", – добавила Геращенко.

Скрин Facebook

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