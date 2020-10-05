Балух в сознании и пытается говорить, но еще слаб, – Геращенко

Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух наконец-то чувствует себя лучше, спустя месяц после того, как его избили в Киеве и он впал в кому.

Об этом в Facebook написала народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Информацию о состоянии его здоровья она передала от врачей.

Она подчеркнула, что Балух находится в сознании и даже пытается разговаривать с медиками, родными.

"Пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб", – коротко процитировала нардеп слова лечащих врачей крымчанина.

Отметим, что Балух находился в медикаментозном сне почти месяц после избиения в Киеве 8 сентября. Он пришел в себя 1 октября. Врачи оценили его шансы на выздоровление как позитивные, добавляя при этом, что 49-летнему крымчанину понадобится длительная реабилитация.

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