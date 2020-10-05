Балух в сознании и пытается говорить, но еще слаб, – Геращенко
Жестоко избитый в Киеве 49-летний крымчанин вышел из комы 1 октября
Состояние его здоровья улучшилось, пациент пытается выполнять наставления медиков
Они говорят, что динамика выздоровления положительная, но на восстановление понадобится время
Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух наконец-то чувствует себя лучше, спустя месяц после того, как его избили в Киеве и он впал в кому.
Об этом в Facebook написала народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Информацию о состоянии его здоровья она передала от врачей.
Она подчеркнула, что Балух находится в сознании и даже пытается разговаривать с медиками, родными.
"Пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб", – коротко процитировала нардеп слова лечащих врачей крымчанина.
Отметим, что Балух находился в медикаментозном сне почти месяц после избиения в Киеве 8 сентября. Он пришел в себя 1 октября. Врачи оценили его шансы на выздоровление как позитивные, добавляя при этом, что 49-летнему крымчанину понадобится длительная реабилитация.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 8 сентября в Киеве жестоко избили экс-узника Кремля Владимира Балуха. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали.
Нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз отметил, что нападение и избиение Балуха связаны с преследованием патриотов Украины.
Чийгоз также добавил, что за Балухом велась слежка и его намеревались убить.
В полиции Киева заявили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
9 сентября стало известно, что Балуха подключили к аппарату ИВЛ.
10 сентября стало известно, что Балух находится в медикаментозном сне.
Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
Ирина Геращенко сообщила, что состояние Балуха, который попал в больницу после избиения, имеет положительную динамику.