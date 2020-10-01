Балух пришел в себя после тяжелого избиения и комы

Борис Бондарь Общество 15:37, 1.10.2020 Обновлено: 16:08, 1.10.2020

Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух, который после избиения в Киеве, находился в медикаментозном сне, пришел в себя.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Она передала информацию о состоянии Балуха от врачей.

"Пациент стабилен, открывает глаза, двигает руками и ногами! Динамика положительная! Нужно время! Занимаемся", – написала Геращенко.

Ранее, 28 сентября, Геращенко сообщала, что Балух находится в стабильном состоянии, но у него "полного сознания еще нет". Бывшего узника Кремля готовили к самостоятельному дыханию.

Балух пришел в себя после комы.
Facebook Ирины Геращенко

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