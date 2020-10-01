Балух пришел в себя после тяжелого избиения и комы
Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух, который после избиения в Киеве, находился в медикаментозном сне, пришел в себя.
Об этом в Facebook сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Она передала информацию о состоянии Балуха от врачей.
"Пациент стабилен, открывает глаза, двигает руками и ногами! Динамика положительная! Нужно время! Занимаемся", – написала Геращенко.
Ранее, 28 сентября, Геращенко сообщала, что Балух находится в стабильном состоянии, но у него "полного сознания еще нет". Бывшего узника Кремля готовили к самостоятельному дыханию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 8 сентября в Киеве жестоко избили экс-узника Кремля Владимира Балуха. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали.
Нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз отметил, что нападение и избиение Балуха связаны с преследованием патриотов Украины.
Чийгоз также добавил, что за Балухом велась слежка и его намеревались убить.
В полиции Киева заявили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
9 сентября стало известно, что Балуха подключили к аппарату ИВЛ.
10 сентября стало известно, что Балух находится в медикаментозном сне.
Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
Ирина Геращенко сообщила, что состояние Балуха, который попал в больницу после избиения, имеет положительную динамику.