Балух – о реабилитации после выписки: привык, что в голове нет части кости

Активист, бывший узник Кремля Владимир Балух рассказал о реабилитации и как врачи вырезали часть кости в голове.

Об этом он сообщил в интервью "Цензору", отметив, что иногда испытывает головные боли.

"Я уже привык к тому, что нет части кости. Спокойно касаюсь головы, мою. Сначала не решался все это делать. Но врач реабилитационного центра выбрил волосы по шву, который остался после операции, увидел в нем остатки ниток. Их убрали, некоторые время обрабатывали и дезинфицировали шрам. И у меня самого барьер исчез", – поделился он.

Балух добавил, что головная боль порой испытывает под вечер после дня физических нагрузок.

"Время от времени вечером меня тревожат головные боли. Но я целый день себя нагружаю. Может, это с этим связано. Да и погода меняется. Достаточно отдохнуть, полежать – и боль проходит", – сказал он.

Также Балух сообщил, как проходит его восстановление после выписки из больницы.

"В будни с утра до вечера я занят. На тренажерах хожу по пять километров, затем на велосипеде проезжаю по 22 километров. У меня такое ощущение, что меня готовят к Олимпийским играм. Только в выходные оставляют в покое", – рассказал он.

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