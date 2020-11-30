Балух – о реабилитации после выписки: привык, что в голове нет части кости
Активист, бывший узник Кремля Владимир Балух рассказал о реабилитации и как врачи вырезали часть кости в голове.
Об этом он сообщил в интервью "Цензору", отметив, что иногда испытывает головные боли.
"Я уже привык к тому, что нет части кости. Спокойно касаюсь головы, мою. Сначала не решался все это делать. Но врач реабилитационного центра выбрил волосы по шву, который остался после операции, увидел в нем остатки ниток. Их убрали, некоторые время обрабатывали и дезинфицировали шрам. И у меня самого барьер исчез", – поделился он.
Балух добавил, что головная боль порой испытывает под вечер после дня физических нагрузок.
"Время от времени вечером меня тревожат головные боли. Но я целый день себя нагружаю. Может, это с этим связано. Да и погода меняется. Достаточно отдохнуть, полежать – и боль проходит", – сказал он.
Также Балух сообщил, как проходит его восстановление после выписки из больницы.
"В будни с утра до вечера я занят. На тренажерах хожу по пять километров, затем на велосипеде проезжаю по 22 километров. У меня такое ощущение, что меня готовят к Олимпийским играм. Только в выходные оставляют в покое", – рассказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В полиции Киева сообщили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
Изначально сообщалось, что правоохранители рассматривали четыре версии инцидента. По версии следствия, это мог быть несчастный случай, хулиганство, месть или умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
9 сентября стало известно, что Балуха подключили к аппарату ИВЛ.
10 сентября сообщили, что он находится в медикаментозном сне.
21 октября стало известно, что Балуха выписали из больницы скорой помощи в Киеве.
Днепровский районный суд Киева арестовал на два месяца злоумышленника, подозреваемого в жестоком избиении украинского активиста.