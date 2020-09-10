Балух не в коме, его ввели в сон, – Сенцов

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, жестоко избитый в Киеве, находится в медикаментозном сне.

Как рассказал на YouTube-канале "Все про єдинорогів" другой эск-политзаключенный Олег Сенцов, Балух перенес операцию на голове (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Балух не в коме, он – в медикаментозном сне. Его ввели в этот сон, чтобы он отошел от операции. Ему делали операцию, удаляли гематому. Это тяжелая операция", – отметил он.

По словам Сенцова, пока состояние Балуха является тяжелым, поэтому рядом с ним постоянно находится медсестра.

Он добавил, что эск-политзаключенный Евгений Панов, который последним видел Балуха перед нападением, рассказал, что в Гидропарке у Владимира был конфликт с какой-то компанией из-за украинского языка.

"Но та ли это компания, или кто-то другой – следует выяснить", – подчеркнул Сенцов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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