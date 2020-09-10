Балух не в коме, его ввели в сон, – Сенцов

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, жестоко избитый в Киеве, находится в медикаментозном сне.
Как рассказал на YouTube-канале "Все про єдинорогів" другой эск-политзаключенный Олег Сенцов, Балух перенес операцию на голове (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Балух не в коме, он – в медикаментозном сне. Его ввели в этот сон, чтобы он отошел от операции. Ему делали операцию, удаляли гематому. Это тяжелая операция", – отметил он.
По словам Сенцова, пока состояние Балуха является тяжелым, поэтому рядом с ним постоянно находится медсестра.
Он добавил, что эск-политзаключенный Евгений Панов, который последним видел Балуха перед нападением, рассказал, что в Гидропарке у Владимира был конфликт с какой-то компанией из-за украинского языка.
"Но та ли это компания, или кто-то другой – следует выяснить", – подчеркнул Сенцов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 8 сентября в Киеве жестоко избили экс-узника Кремля Владимира Балуха. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали.
Нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз отметил, что нападение и избиение Балуха связаны с преследованием патриотов Украины.
Чийгоз также добавил, что за Балухом велась слежка и его намеревались убить.
В полиции Киева заявили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
9 сентября стало известно, что Балуха подключили к аппарату ИВЛ.
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