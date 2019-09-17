"Бал окончен": в сети показали новые фото пустующих пляжей Крыма

В сети появились новые фото опустевших пляжей аннексированного РФ Крыма. На этот раз в городе Судак на кадры не попал ни один человек.

Снимки разместил блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Судак. Окончен бал, погасли свечи..." – коротко написал он.

В сети появились новые фото опустевших пляжей аннексированного РФ Крыма Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

На этот раз в городе Судак на кадры не попал ни один человек Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились показательные фото с курортов оккупированного Россией Крыма, на которых запечатлены пустынные пляжи в бархатный сезон. Позже сравнили вид курортного поселка Кирилловка в Запорожской области и пляжей аннексированного Крыма в этот же период.

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