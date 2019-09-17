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17 сентября • обновлено в 17:41
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"Бал окончен": в сети показали новые фото пустующих пляжей Крыма

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В сети появились новые фото опустевших пляжей аннексированного РФ Крыма. На этот раз в городе Судак на кадры не попал ни один человек.

Снимки разместил блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Судак. Окончен бал, погасли свечи..." – коротко написал он.

В сети появились новые фото опустевших пляжей аннексированного РФ Крыма

В сети появились новые фото опустевших пляжей аннексированного РФ Крыма

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

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На этот раз в городе Судак на кадры не попал ни один человек

На этот раз в городе Судак на кадры не попал ни один человек

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились показательные фото с курортов оккупированного Россией Крыма, на которых запечатлены пустынные пляжи в бархатный сезон. Позже сравнили вид курортного поселка Кирилловка в Запорожской области и пляжей аннексированного Крыма в этот же период.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Аффтар ЗУМ у камеры побольше наведи или лучше в 4 ночи, в плохую погоду, снимай), тогда и с ЗУМом баловаться не придется!
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну вот! Наконец-то правда пробилась! А то : 5 млн отдыхающих за сезон!, 400 тысяч с Украины! Вот правда от Роксоланы: Пустые в Крыму пляжи, Крымский мост пустой, и от этого просел!... Но ,и тоже правда, недавно ОБОС писал: "...в прибрежной защитной полосе Молочного лимана, имеющего статус гидрологического заказника общегосударственного значения, расположен полигон жидких бытовых отходов. Об этом говорят данные общественного совета при Государственной экологической инспекции в Запорожской области... Ежедневно на полигон ассенизаторами вывозятся тонны нечистот со всей Кирилловки, а это и базы отдыха, которых здесь около 500. Часто нечистоты попадают в море..."
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