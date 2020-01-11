"Глава СБУ не может отдыхать во время войны!" Баканова пристыдили из-за расследования по Boeing

Журналист Юрий Бутусов раскритиковал главу Службы безопасности Ивана Баканова за безответственное отношение к расследованию трагедии с украинским самолетом в Иране и запоздалую реакцию на громкие детали дела.

Его возмущение в Facebook вызвало заявление главы спецслужбы о том, что СБУ проверяла версию с терактом.

"Чтобы проводить полноценную проверку версий в рамках расследования, главе СБУ надо прежде всего спросить у начальника ГСУ СБУ, зарегистрировали ли они террористический акт и ведут ли расследование в соответствии с требованиями Криминального процессуального кодекса Украины", – отметил Бутусов.

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До этого времени, по его словам, слова о возможности теракта – "служебная демагогия" и не больше.

Бутусов нашел еще несколько нарушений. "Сотрудники СБУ вылетели официально в составе украинской делегации в Тегеран 8 января, но без определенных полномочий, поскольку оперативные работники не имеют права проводить операции за рубежом, а следователи выполнять задачи без наличия уголовного производства и ходатайства о предоставлении правовой помощи", – привел пример он.

Также Баканов раскрыл данные сотрудников и показал лица тех, кто участвовал в рабочем совещании, на котором определялась направленность оперативной работы. "Это секретная информация, тем более связанная с межгосударственными отношениями. Публичный акцент на том, что нами рассматривается версия в отношении иранского ракетного комплекса "Тор", осложняет действия нашей делегации, в первую очередь сотрудников СБУ в Иране. Так нельзя делать!" – возмутился журналист.

Кроме того, он обратил внимание на то, что глава CБУ опоздал с решениями. В день трагедии, 8 января, он отдыхал на курорте Куршевель и начал действовать только 10 января.

"Печально, что глава СБУ только имитирует работу, пытаясь показать свою сопричастность к хайповой теме уже после того, как ключевые решения обсуждены и приняты в его отсутствие. На нем и только на нем целый блок вопросов государственной безопасности. Глава СБУ не имеет права работать фрилансером", – резюмировал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января Баканова засняли на французком горнолыжном курорте Куршевель. На совещании у президента Владимира Зеленского он отсутствовал.

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