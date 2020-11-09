Байден вернет в Белый дом традицию с домашними животными. Фото

Победитель президентских выборов ав США Джо Байден восстановит многолетнюю традицию иметь в Белом доме домашнего любимца.

У президента Дональд Трамп не было домашних животных, пишет The New York Times. Зато у Байдена есть две овчарки.

Трамп был первым президентом более чем за 100 лет, у которого не было домашних питомцев в Белом доме.

Ожидается, что Байден переселится в президентскую резиденцию с двумя немецкими овчарками – Чемп и Мейджор. Одну из них супруги взяли из приюта.

В семье Джо и Джилл Байден есть две овчарки Twitter WeRateDogs

В семье Джо и Джилл Байден есть две овчарки Twitter WeRateDogs

В семье Джо и Джилл Байден есть две овчарки Twitter WeRateDogs

В семье Джо и Джилл Байден есть две овчарки Twitter WeRateDogs

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что кандидат от демократов на выборах в США Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом Соединенных Штатов. В регионе, где он родился, политик получил 20 голосов выборщиков, необходимых для победы. Теперь у Байдена есть 290 голосов при необходимых 270.