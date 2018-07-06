- Бачу два "тєла!" Походу, с "трубой!"
- "Збруч" приняв.
- Дозвольте ліквідувати?
- Не дозволяю. В нас перемир'я.
- Так шмалять йдуть!
- Розумію. Але ми не можемо перші вогонь відкривати. То провокація.
"Збруч" тоді ще навіть не здогадувався, наскільки він правий. Щодо провокації.
Сепари безкарно пройшли пагорбом, звернули в село. На мить навіть здалося, що помахали ручкою. Знущаються...
Так хотілося пульнути! Але тоді не відкупишся звичайним "то не я!". Три дні стрілянини не було. Одиночними, 7,62 звук пострілу з автоматним 5,45 тільки глухий спутає. Та й то, навряд.
Між тим вибл... нехороші люди зникли в ярочку.
"Ща почнуть..." - сказав собі, а потім голосно - в рацію:
- Всім триматися укриття! Може бути "прильот"!
"Бах" - вилетіло!
Про всяк випадок присів в окопі, чекаючи свисту і вибуху.
Свисту не було. А вибух...
"Бух!" - десь далеко за річкою.
Знову "Бах!"
Потім "Бух"
І так кілька разів. А потім піда... Поганці згорнули шайтан-трубу, взяли на плечі, і пошкребли нагору.
Овва! Отак!
Вперше бачив, щоб сєпарня своїх "мочила". Нам допомагали. То що в них, міжсобойні розбірки? Чи то наші Щтірліци в їх тилу повзають?
Правда відкрилася наступного дня, коли Стукач приїхав.
- Ребята... У них там такое! Вчера с утра все куда-то выехали с больнички (сепарські казарми на той час), а потом ТиВишка приехала, начали Тельманово снимать. А тут ваши: "Бах!"
Ну от і ясно все стало.
А ви ще вірите, ми мирних бомбимо?
Ну-ну...
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