- Бачу два "тєла!" Походу, с "трубой!"

- "Збруч" приняв.

- Дозвольте ліквідувати?

- Не дозволяю. В нас перемир'я.

- Так шмалять йдуть!

- Розумію. Але ми не можемо перші вогонь відкривати. То провокація.

"Збруч" тоді ще навіть не здогадувався, наскільки він правий. Щодо провокації.

Сепари безкарно пройшли пагорбом, звернули в село. На мить навіть здалося, що помахали ручкою. Знущаються...

Так хотілося пульнути! Але тоді не відкупишся звичайним "то не я!". Три дні стрілянини не було. Одиночними, 7,62 звук пострілу з автоматним 5,45 тільки глухий спутає. Та й то, навряд.

Між тим вибл... нехороші люди зникли в ярочку.

"Ща почнуть..." - сказав собі, а потім голосно - в рацію:

- Всім триматися укриття! Може бути "прильот"!

"Бах" - вилетіло!

Про всяк випадок присів в окопі, чекаючи свисту і вибуху.

Новости Два товариші

Свисту не було. А вибух...

"Бух!" - десь далеко за річкою.

Знову "Бах!"

Потім "Бух"

І так кілька разів. А потім піда... Поганці згорнули шайтан-трубу, взяли на плечі, і пошкребли нагору.

Овва! Отак!

Вперше бачив, щоб сєпарня своїх "мочила". Нам допомагали. То що в них, міжсобойні розбірки? Чи то наші Щтірліци в їх тилу повзають?

Правда відкрилася наступного дня, коли Стукач приїхав.

- Ребята... У них там такое! Вчера с утра все куда-то выехали с больнички (сепарські казарми на той час), а потом ТиВишка приехала, начали Тельманово снимать. А тут ваши: "Бах!"

Ну от і ясно все стало.

А ви ще вірите, ми мирних бомбимо?

Ну-ну...