Бабушка "выгуливала" внука на поводке на украинском пляже: в сети оценили лайфхак. Видео

На одном из пляжей в Приморском Посаде Запорожской области бабушка "выгуливала" внука на поводке. Женщина использовала лайфхак, чтобы контролировать глубину, на которой купался ребенок.

Соответствующее видео опубликовали в местном Telegram-канале "Мелитополь". Украинцы оставили множество позитивных комментариев под публикацией и назвали способ контроля надежным и безопасным.

Как видно на записи, бабушка обвязала вокруг талии мальчика длинную веревку и держала "поводок" на берегу.

"Молодец бабуля! Зато жив и здоров", "Бережет своего внука, правильно", "Премию этой бабушке", "Все верно, я тоже так сделаю", "Зато надёжно", – пишут в сети.

Комментарии в сети. Скриншот

Комментарии в сети. Скриншот

Комментарии в сети. Скриншот

Комментарии в сети. Скриншот

Комментарии в сети. Скриншот

Публикация в сети Telegram-канал "Мелитополь"

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