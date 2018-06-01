Пляжный сезон оккупантов под угрозой - постпред Порошенко

В текущем году на побережье Азовского моря в Геническом районе Херсонской области отдохнет меньше граждан РФ, чем в прошлом.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

По его словам, владельцы жилья в этом районе, которые на время летнего сезона сдают его гражданам России, жалуются на то, что "их клиенты отказываются отдыхать после того, как о реальном положении дел в районе начали писать украинские, иностранные СМИ".

В частности, такая претензия была озвучена чиновникам из райгосадминистрации.

Таким образом, "этим летом на Азов приедет меньше россиян, чем в прошлом", - спрогнозировал Бабин.

"Думаю, для кого-то это может стать проблемой, а для кого-то – достижением", - заметил он.

"Я не знаю, сколько налогов заплатили, и платили ли вообще, в бюджет Геническа те, кто предоставлял жилье гражданам государства-агрессора в прошлом году. Но даже если предположить, что эти доходы для общин, района и государства важнее, чем соответствующие вопросы безопасности, то возникает вопрос: кто именно виноват в их потере - те, кто говорят правду об угрозах и признаках потери государственного управления, или те, кто довел район за последние годы то таких угроз и потерь", - заявил постпред президента.

"Уверен что на этот риторический вопрос мы скоро увидим абсолютно четкие кадровые и процессуальные ответы", - резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Борис Бабин акцентировал внимание на угрозах, которые имеются на административной границе Крыма и материковой Украины. В частности, о непростой ситуации в Геническом районе.