Бабиков знал об отсутствии состава преступления в деле Семочко, но вызвал на допрос Порошенко, – Корецкий

Бывший адвокат Януковича, который сейчас занимает должность первого заместителя директора ГБР, Александр Бабиков требовал от следователей вызывать на допросы пятого президента Украины Петра Порошенко, несмотря на то, что знал, что в деле против него о назначении Семочко нет состава преступления.

Об этом в интервью изданию Главком рассказал руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий, который ведет большинство дел против Порошенко. По его словам, прокурор, который отказывался подписывать подозрение Порошенко, был уволен с должности генпрокурором Ириной Венедиктовой.

"На определенном этапе я Бабикову говорил, и он сам высказывал такую точку зрения, что по Семочко нет состава преступления. А состава преступления нет, потому что нет существенного вреда. Потому что полученные средства в виде заработной платы не являются убытками еще с 2000 года. По Семочко Бабиков мне в глаза говорил, что там нет состава преступления. То есть он знает это", – подчеркнул Корецкий.

Он также отметил, что решение объявить подозрение Порошенко – это ответственность генпрокурора Венедиктовой. "Зачем там сообщали о подозрении? Это вопрос к Венедиктовой, потому что это она как генпрокурор сообщала о подозрении экс-президенту. Она на себя взяла всю полноту ответственности. Ей в дальнейшем и отвечать, если там будет оправдательный приговор", – отметил руководитель следственной группы ГБР.

Он также заявил, что Ирина Венедиктова, которая возглавляла ГБР до назначения генпрокурором, до сих пор влияет на бюро и на так называемую "харьковскую" команду.

"По моему мнению, имеет на 100% . – Проводят совещания? – Я на них не присутствовал, но убежден, что их проводят. Даже чтобы подписать подозрение по Семочко... Она же не просто так появилась. Больше вам скажу: по Семочко прокурор, сначала вел это уголовное производство, не хотел подписывать подозрение. И его поменяли на человека, который согласился подписать", – сообщил Корецкий.

"С моей точки зрения, в ряде уголовных производств, которые сегодня есть, однозначно нет состава преступления. В некоторых даже события преступления вообще нет", – отметил Олег Корецкий.

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