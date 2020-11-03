Бабиков ушел на больничный и заблокировал свое увольнение из ГБР

Первый заместитель главы Государственного бюро расследований Александр Бабиков ушел на больничный заблокировав таким образом собственное увольнение с должности.

Об это сообщил Цензор.нет со ссылкой на собственный источник. Приказ об увольнении Бабикова был подписан в пятницу, 30 октября. Формально его не успели с ним ознакомить до ухода на больничный.

Источник издания не исключил, что несмотря на это, в ближайшее время может быть назначен конкурс на нового первого заместителя главы ГБР, который уже с 17 ноября может стать исполняющим обязанности директора бюро.

Также издание опубликовало скрин заявления Бабикова на имя и.о. директора ГБР Алексея Сухачева, где сказано, что о своем увольнении он узнал из интернет-новостей, а с самим приказом ознакомлен не был.

"Таким образом, на сегодняшний день я занимаю должность первого заместителя директора ГБР. Одновременно сообщаю, что сейчас я нахожусь на больничном", – сказано в заявлении.

Заявления Бабикова на имя и.о. директора ГБР Цензор.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель главы Госбюро расследований Александр Бабиков, которого называют адвокатом беглого экс-президента Виктора Януковича, уволен приказом и.о главы ГБР Алексея Сухачева. Руководитель бюро объяснил причину.