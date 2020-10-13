"Бабий Яр" заявил о сотрудничестве с еврейской организацией Centropa

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписал договор о сотрудничестве с еврейской неправительственной организацией Centropa, которая базируется в Вене, Гамбурге, Будапеште и Вашингтоне и занимается сохранением еврейской памяти в Центральной и Восточной Европе.

Об этом сообщили в пресс-центре "Бабьего Яра".

"Наша образовательная миссия заключается, прежде всего, в поиске методов и подходов к формированию мемориальной культуры и исторической памяти. Поэтому мы поддерживаем проекты, которые помогают студентам, учащимся развивать их навыки критического мышления при изучении истории, учат их обращаться к первоисточникам и дают понимание , что изучение истории – непрерывный, постоянный процесс", – отметил заместитель генерального директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Руслан Кавацюк.

В 2020 году в рамках сотрудничества состоится ряд семинаров и воркшопов для украинских учителей. Цель – увеличить осведомленность об образовательных методиках и цифровых технологиях в процессе изучения и исследования еврейской истории. Через карантинные мероприятия, связанные с COVID-19, семинары проходят в онлайн-формате. Centropa проводит трехдневный онлайн-семинар по истории украинской еврейской культуры для участников из Украины, Молдовы и стран Вышеградской группы, а также двухдневный онлайн-семинар по цифровому сторителлингу и обучению еврейской истории.

"Образовательная программа Centropa пропагандирует демократические ценности и сбалансированную культуру памяти среди преподавателей и студентов. Во время наших семинаров мы поощряем учителей делиться своим опытом и подходами к планированию уроков. Мы считаем, что никто не может научить учителя лучше, чем другой учитель. С момента основания нашего института мы тесно сотрудничаем с партнерами и преподавателями в 20 странах. Мы приветствуем возможность расширить нашу образовательную программу в Украине и способствовать развитию толерантности среди молодых украинцев через партнерство с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", – отметил Фабиан Рюле, европейский директор по вопросам образования Centropa.

Centropa предлагает преподавателям и студентам сайт на украинском языке, мультимедийные фильмы об украинских еврейских семьях и передвижную выставку "Украинский еврейский семейный альбом", которую сейчас демонстрируют в 40 школах и культурных центрах по всей стране. При поддержке Мемориального центра Холокоста выставка, рассказывающая о судьбе украинских евреев в ХХ веке, будет представлена в украинских школах в 2021 году.

Организация Centropa, основанная в 2000 году, начала свою деятельность как проект устного изучения истории. Наибольшая ее программа реализована в Украине, где были проведены 280 интервью с евреями-свидетелями Холокоста, а также оцифрованные 3,480 их старых семейных фотографий. С 2015 года Centropa проводит семинары во Львове, Киеве и Одессе, куда также привлекает преподавателей из Германии, Польши и Молдовы с целью развития партнерских отношений с украинскими коллегами.

Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" – неправительственная благотворительная организация, которая призвана почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.

Напомним, осенью 2020 Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал образовательный исследовательский проект вместе с украинскими школами по сбору свидетельств и воспоминаний о Второй мировой войне – "Красная точка памяти". В рамках образовательного направления работы Мемориал "Бабий Яр" также сотрудничает с передовыми образовательными учреждениями Европы, Израиля и США. В том числе, реализует совместные проекты с израильским национальным мемориалом Катастрофы и Героизма Яд Вашем.