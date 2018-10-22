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''Бабье лето'' закончилось: в Киеве побиты сразу несколько температурных рекордов

1.3тЧитать материал на украинском

В Киеве констатировали завершение нынешнего "бабьего лета", которое побило сразу пять температурных рекордов.

Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. По данным наблюдателей, 21 октября максимальная температура несколько превысила +13 градусов, а минимальная опустилась ниже +10.

"Несмотря на это, среднесуточная температура воздуха составляла всего +11, таким образом в воскресенье в Киев вернулась метеорологическая осень. Нынешнее "бабье лето" продолжалось с 7 октября по 20 октября. Оно запомнится почти летней погодой, ведь в середине октября побиты 5 температурных рекордов", – сказано в сообщении.

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В обсерватории также уточнили, что нынешний октябрь будет теплее климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Украине на начало неделе, согласно которому в страну ворвется похолодание, и даже пройдет местами мок

Место
Украина
Объект
погода
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