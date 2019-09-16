Бабье лето закончилось: синоптики сообщили о похолодании в Украине

В Украину в понедельник, 16 сентября, придет прохлада. На западе страны возможны дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В западных регионах будет до +23. В центре сухо и +20…+22.

На востоке осадков не предвидится. Температура воздуха составит +23 градуса. Теплее всего будет на юге Украины. Здесь до +27 и солнечно.

В Киеве в понедельник +20…+22 градуса, осадков не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в Украине ожидается существенное похолодание, а на следующей недели в Карпатах даже возможен мокрый снег.

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