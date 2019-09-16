Главная Новости
16 сентября • обновлено в 05:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Бабье лето закончилось: синоптики сообщили о похолодании в Украине

768 Читать материал на украинском

В Украину в понедельник, 16 сентября, придет прохлада. На западе страны возможны дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В западных регионах будет до +23. В центре сухо и +20…+22.

Новости
Тепло вернется: синоптик резко изменила прогноз погоды в Украине

На востоке осадков не предвидится. Температура воздуха составит +23 градуса. Теплее всего будет на юге Украины. Здесь до +27 и солнечно.

В Киеве в понедельник +20…+22 градуса, осадков не предвидится.

Бабье лето закончилось: синоптики сообщили о похолодании в Украине
Бабье лето закончилось: синоптики сообщили о похолодании в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в Украине ожидается существенное похолодание, а на следующей недели в Карпатах даже возможен мокрый снег.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel