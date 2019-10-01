"Бабье лето" закончилось: синоптики предупредили о похолодании в Украине

Во вторник, 1 октября, на территорию Украины с Западной Европы переместится влажный и более прохладный воздух.

В большинстве регионов, кроме юга, Закарпатья и Прикарпатья, похолодает, сообщает Укргидрометцентр.

Так, ночью в большинстве областей, днем местами на востоке Украины дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром по всей стране порывы 15-20 м/с.

Погода в октябре "Укринформ"

Температура ночью 9-14°; днем 13-18°, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 19-24°.

В Киеве 1 октября без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 15°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народных синоптиков, начало октября в Украине порадует хорошей погодой, хотя возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки.

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