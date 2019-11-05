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5 ноября • обновлено в 09:49
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"Бабье лето" задержится: появился рекордный прогноз по Украине

2.6т Читать материал на украинском

В Украине, как минимум, еще на пять дней задержится "бабье лето", хотя не обойдется без осадков.

Как уточняют синоптики, мощный циклон накрыл Европу и добавил тепла Украине, поэтому температурный режим сейчас на полтора градуса выше нормы. В связи с этим Центральная геофизическая обсерватория зафиксировала рекордную для ноября температуру – 14,9 градусов, передает ТСН.

Отмечается, что прохладнее всего в ближайшие дни будет на западе и севере – до +15. При этом на Одесщине ожидается чуть ли не летняя погода – до +22.

Новости
Тепло как весной: прогноз погоды в Украине на 5 ноября от ObozTV

Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

На Харьковщине тем временем объявили штормовое предупреждение – желтый уровень опасности из-за порывов ветра. Спасатели призывают людей держаться дальше от рекламных щитов или опор электропередач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 5 ноября, в Украину вместе с потеплением придет дождливая и пасмурная погода.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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