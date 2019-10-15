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15 октября • обновлено в 13:24
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Бабье лето вернулось: синоптик дала прогноз погоды по Украине

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На территории Украины в среду, 16 октября, ожидается сухая ясная погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха в течение дня будет достигать +18...+24 градусов.

Наиболее вероятные туманы на востоке, юге, в центре и вокруг Карпат, видимость ухудшиться до 300-500 метров.

Осенняя погода

Осенняя погода

24 канал

Бабье лето вернулось: синоптик дала прогноз погоды по Украине

В Киеве среда будет сухой солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов, ночью температура воздуха +6...+12 градусов.

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По прогнозу Диденко, такая погода продлится до конца недели, с небольшими колебаниями температуры воздуха.

Ранее OBOZREVATEL писал, сколько продлится "бабье лето" в Украине и когда стоит ожидать новой волны похолодания.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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