Бабье лето вернулось: синоптик дала прогноз погоды по Украине

На территории Украины в среду, 16 октября, ожидается сухая ясная погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха в течение дня будет достигать +18...+24 градусов.

Наиболее вероятные туманы на востоке, юге, в центре и вокруг Карпат, видимость ухудшиться до 300-500 метров.

Осенняя погода 24 канал

В Киеве среда будет сухой солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов, ночью температура воздуха +6...+12 градусов.

По прогнозу Диденко, такая погода продлится до конца недели, с небольшими колебаниями температуры воздуха.

Ранее OBOZREVATEL писал, сколько продлится "бабье лето" в Украине и когда стоит ожидать новой волны похолодания.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!