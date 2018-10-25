''Бабье лето'' вернется: синоптик дала прогноз по Украине

На территории Украины в начале следующей недели, 29-31 октября, прогнозируется теплая погода.

Столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах +12 +18 градусов, на юге и юго-востоке до +20 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко в блоге на Оpinion.

"Только в северных районах Черниговской, Сумской и Киевской областей будет холоднее, около + 8+12 градусов. Существенные осадки маловероятны", - отметила она.

Диденко подчеркнула, что октябрь в столице завершится прекрасной погодой.

В течение 29-31 октября в Киеве будет преобладать воздушная масса с комфортной температурой воздуха, днем предполагается + 14 +18 градусов.

По прогнозу синоптика, периодические облака и дождь возможны, однако осадков в столице на следующей неделе не ожидается.

Напомним, что в Украину с северо-запада Европы пришел активный циклон под названием Siglinde.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали небольшое потепление.