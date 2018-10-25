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''Бабье лето'' вернется: синоптик дала прогноз по Украине

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На территории Украины в начале следующей недели, 29-31 октября, прогнозируется теплая погода.

Столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах +12 +18 градусов, на юге и юго-востоке до +20 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко в блоге на Оpinion.

"Только в северных районах Черниговской, Сумской и Киевской областей будет холоднее, около + 8+12 градусов. Существенные осадки маловероятны", - отметила она.

Диденко подчеркнула, что октябрь в столице завершится прекрасной погодой.

В течение 29-31 октября в Киеве будет преобладать воздушная масса с комфортной температурой воздуха, днем предполагается + 14 +18 градусов.

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Когда вернется тепло: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

По прогнозу синоптика, периодические облака и дождь возможны, однако осадков в столице на следующей неделе не ожидается.

Напомним, что в Украину с северо-запада Европы пришел активный циклон под названием Siglinde.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали небольшое потепление.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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