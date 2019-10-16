Бабье лето в Украине: народный синоптик рассказал, когда похолодает

Теплая погода в Украине продержится еще неделю, существенное похолодание придет лишь в конце октября.

Такой прогноз погоды в Украине озвучил в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань.

По прогнозу синоптика, уже с четверга украинцев ожидает снижение температуры на 3-4 градуса.

"С 24-25 октября будет серьезное похолодание – это вторая волна. Дневная температура +7...+10, ночная будет доходить до +2...+3. И до конца месяца уже больше потепления не просчитывается", – отметил Горбань.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Британии спрогнозировали, что зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет.

В свою очередь, в Украине климатологи не ожидают морозных рекордов.

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