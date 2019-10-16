Бабье лето продолжается: синоптик уточнила прогноз по Украине

На территории Украины в четверг, 17 октября, и до конца недели будет преобладать сухая солнечная теплая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха в течение дня составит + 17 + 24 градуса, ночью +6 +12 градусов.

Туманы будут ухудшать видимость до 300-500 метров, могут возникнуть преимущественно ночью и утром.

Бабье лето 24 канал

В Киеве четверг будет сухим и теплым, днем около +20 градусов. Ночью и утром ожидается туман.

Новости Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Снижение температуры воздуха вероятно только в второй половине следующей недели, до + 15 + 17 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве был зафиксирован новый погодный рекорд – самая высокая температура воздуха для этого периода осени.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!