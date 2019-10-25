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25 октября • обновлено в 06:19
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Бабье лето отступает: в Украине изменится погода

1.2т Читать материал на украинском

В Украине в пятницу, 25 октября, начнет постепенно снижаться температура. На несколько градусов она опустится в центре и на востоке страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. При этом тепло все еще задержится на западе Украины. Здесь температура воздуха останется в пределах +19…+22 градусов.

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В центре же день будет солнечным, температура воздуха достигнет +14…+16 градусов, а ночью будет +6…+8. На востоке до +17, также без осадков. В южных регионах Украины ожидается солнечная погода, а температура воздуха составит +17…+19 градусов.

В Киеве 25 октября +14…+16 градусов, без осадков.

Бабье лето отступает: в Украине изменится погода

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца недели в Украине будет все еще достаточно тепло, без резких перепадов температуры. Синоптик Наталья Диденко посоветовала наслаждаться последними теплыми днями.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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