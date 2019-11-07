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7 ноября • обновлено в 06:17
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"Бабье лето" отменяется: синоптики резко изменили прогноз по Украине

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В четверг, 7 ноября, в Украине немного похолодает, лишь юго-восточная часть останется в теплой и сухой воздушной массе.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в Карпатском регионе и Винницкой области, днем в западных, северных, центральных (кроме Днепропетровской) и Харьковской областях небольшой дождь; температура ночью 4−9°, днем 9−15°.

На остальной территории без осадков; температура ночью 8−13°, днем 15−20°.

Новости
Украину накроет внезапными дождями: прогноз погоды на 7 ноября от ObozTV

Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

Ночью, утром в Украине местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5−10 м/с.

В Киеве — ночью без осадков, кое-где возможен туман, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью 6−8°, днем 10−12°.

"Бабье лето" отменяется: синоптики резко изменили прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. До конца же ноября будет держаться плюсовая температура за исключением периода с 17 по 23 ноября.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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