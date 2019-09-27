Бабье лето и мокрый снег: синоптики дали неоднозначный прогноз на октябрь в Украине

Синоптики прогнозируют, что октябрь, второй месяц осени, будет теплее многолетней нормы в Украине.

Как пишет "Метеопрог", обильные дожди не предвидятся, в первой половине месяца удержатся солнечные дни, во второй - появятся осадки, но они не будут интенсивными, так как наступит типичное бабье лето.

Ночью и утром в большинстве регионов будут наблюдаться заморозки. Локально столбики термометров опустятся до -5.

Осенняя погода РБК-Украина

Также приток масс арктического воздуха в конце месяца, спровоцирует осадки мокрого снега.

При динамической зональной циркуляции атмосферы в октябре существует риск сильных ветров. Особенно мощных на севере страны и в горных массивах.

Проблемой в октябре будут туманы, которые значительно ограничат видимость, до менее 100 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине ноября в Украине синоптики прогнозируют первый снег.

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