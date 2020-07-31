Азовское море атаковали медузы: туристы показали жуткие видео с курортов

Марина Лисничук Общество 12:35, 31.07.2020

Побережье Азовского моря после сильного шторма в очередной раз покрылось тысячами медуз, что ужасает отдыхающих.

В сети они делятся свежими видео с пляжей, на которых теперь снова невозможно нормально отдыхать (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно множество медуз, которых волнами прибило к берегу – купаться в такой морской решаются единицы.

Усеянное медузами Азовское море

Кроме того, умершими морскими обитателями усеян даже белоснежный морской песок на пляжах.

"Море" медуз на побережье Азовского моря

Туристы-авторы видео, которые приехали именно в такое время на курорты Азовского моря, от отдыха не в восторге, ведь полноценным его на море с таким количеством медуз не назовешь.

Азовское море атаковали медузы

Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном украинском курорте Кирилловка Азовское море у побережья заполонили медузы. Их нашествие связано с повышением солености моря, что является необратимым процессом.

Комментировать
Общество

Смотрите также

С начала недели Украина потеряла троих защитников – ООС

В Железном Порту напали на нардепа от "Слуги народа" и ударили в лицо

Как будет проходить обучение в школах с 1 сентября: Минздрав утвердил рекомендации

28 бригада сухопутных войск ВСУ получила бронемашины "Новатор"

Венедиктова взяла в помощники экс-генпрокурора Пискуна. Документ