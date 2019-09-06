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8 сентября • обновлено в 11:50
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Ушел как воин: "Азов" трогательно простился с погибшим побратимом. Фото и видео

8.1т Читать материал на украинском

В ночь на 6 сентября бойцы полка Национальной гвардии Украины "Азов" простились с погибшим побратимом Эдуардом Шаховым (Шахом).

В последний путь они проводили его на Светлодарской дуге, сообщается на официальном сайте "Азова" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во время церемонии прощания, которая началась прочтением молитвы украинских националистов, к личному составу обратился командир полка "Азов" с позывным Редис. Он отметил, что погибший Герой был настоящим патриотом и опытным воином.

"Во время обстрела он принял бой и получил смертельное ранение. Он не бросил боевой пост и остался верен нашему подразделению до конца. Помним!" – сказал защитник Украины.

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Побратимы почтили память павшего воина

Побратимы почтили память павшего воина

Сайт "Азова"

Церемония прощания с Шахом

Церемония прощания с Шахом

Сайт "Азова"

Побратимы азовца

Побратимы азовца

Сайт "Азова"

Перед собравшимися вспомнил павшего и его побратим Гатти – командир роты, в которой служил Эдуард Шахов.

"Мне очень трудно говорить, потому что погиб боец, которого я знал с 2015 года, когда он пришел на войну как доброволец, как патриот Украины. Сейчас он уходит от нас как воин, погибший на боевом посту с оружием в руках. Мы все будем его помнить как парня, который спешил жить и олицетворял позитив для всего подразделения. Он таким и останется в наших сердцах. Его гибель должна нас закалить, сделать нетерпимыми и более жестокими по отношению к врагу", – сказал азовец.

Прощание с Эдуардом Шаховым

Прощание с Эдуардом Шаховым

Сайт "Азова"

Героя провели в последний путь на Светлодарской дуге

Героя провели в последний путь на Светлодарской дуге

Сайт "Азова"

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября в зоне ООС на Донбассе погиб боец полка Национальной гвардии Украины "Азов" Эдурад Шахов (Шах). Защитнику Украины было всего 26 лет.

В "Азове" Герой служил с лета 2015 года, в третьей роте второго батальона, в звании младшего сержанта. В своем подразделении парень был командиром отделения, также занимал должность парамедика.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
"Азов"
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Что-то шибко напоминает шабаши немецких нацистов в 30-40-х годах! Да и не удивительно, если учесть, что настольная книга создателя "Азова" - т.н. Белого вождя (тьфу ты гыдота!) Билецкого это "Майн Кампф" А.Гитлера.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Киборги размножаются, как хотят))
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Гореть ему в аду !
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