"Азов" мощным ударом разбил штаб "Л/ДНР": момент попал на видео

Украинские защитники отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили штаб оккупационных войск.

Об этом сообщил в Facebook известный волонтер Юрий Мысягин. По его данным, успешная операция была проведена в районе населенного пункта Доломитное. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Полк "Азов" на Светлодарской дуге разошёлся не на шутку. Чуть ли не каждый день с их зоны ответственности приходят новости или появляются видео, на которых они уничтожают позиции врага или его боевую технику", – поделился Мысягин.

Facebook Юрия Мысягина

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Меткие выстрелы – и главное кодло врага уничтожено. Продолжаем вести борьбу с террористами", – прокомментировали в "Азове".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы спецподразделения "Азов" уничтожили российскую гаубицу террористов, запрещенную Минскими соглашениями.

"Азов" вывели из Мариуполя летом 2016 года по приказу командования Нацгвардии. Позже спец-служба отряда сообщила, что бойцы уже заняли новые позиции в зоне проведения ООС после возвращения.

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