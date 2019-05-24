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"Азов" мощным ударом разбил штаб "Л/ДНР": момент попал на видео

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Украинские защитники отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили штаб оккупационных войск.

Об этом сообщил в Facebook известный волонтер Юрий Мысягин. По его данным, успешная операция была проведена в районе населенного пункта Доломитное. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Полк "Азов" на Светлодарской дуге разошёлся не на шутку. Чуть ли не каждый день с их зоны ответственности приходят новости или появляются видео, на которых они уничтожают позиции врага или его боевую технику", – поделился Мысягин.

Новости
"Азов" наступает!" В "ДНР" запаниковали из-за обострения на Донбассе
"Азов" мощным ударом разбил штаб "Л/ДНР": момент попал на видео

Facebook Юрия Мысягина

"Азов" мощным ударом разбил штаб "Л/ДНР": момент попал на видео

Скриншот из видео

"Азов" мощным ударом разбил штаб "Л/ДНР": момент попал на видео

Скриншот из видео

"Азов" мощным ударом разбил штаб "Л/ДНР": момент попал на видео

Скриншот из видео

"Азов" мощным ударом разбил штаб "Л/ДНР": момент попал на видео

Скриншот из видео

"Азов" мощным ударом разбил штаб "Л/ДНР": момент попал на видео

Скриншот из видео

"Меткие выстрелы – и главное кодло врага уничтожено. Продолжаем вести борьбу с террористами", – прокомментировали в "Азове".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы спецподразделения "Азов" уничтожили российскую гаубицу террористов, запрещенную Минскими соглашениями.

"Азов" вывели из Мариуполя летом 2016 года по приказу командования Нацгвардии. Позже спец-служба отряда сообщила, что бойцы уже заняли новые позиции в зоне проведения ООС после возвращения.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС"Азов"Новости Донбасса
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Писта кацапью вонючему пришла. Тяжелыми кусками железобетона
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Служащий "Азова" мощным ударом разбил ящик водки. Побратимы в ответ посадили шароварную макаку на кол. Пусть посидит подумает. Иных потерь нет )))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Шикарно! Похоже на удар по кладбищу: вокруг нет строений....тишина,... птички поют... ни людей,.. ни машин... Точно - штаб!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Kuksov Micha, Ага, там жэ гинералиссимусс фсех буряццких шаманов сидел. Теперя Рашшке фсьо! Путен ужэ йедет здавацца и везёт пленных моКряков)))
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