МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Ажиотаж вокруг ''пропажи'' Томоса: что происходит

3.5тЧитать материал на украинском

Томос об автокефалии украинской православной церкви отправили в Стамбул, хотя во вторник, 8 января, появились несколько противоречивых заявлений. В Турции документ должны подписать 11 членов Синода Константинопольского патриархата, и только после этого он вернется в Украину.

Почему Томос покинул Украину и является ли это поводом усомниться в его законности — разбирался OBOZREVATEL.

Что случилось

5 января Вселенский Патриарх Варфоломей официально подписал Томос об автокефалии. Церемония проходила в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле. На следующий день документ вручили Православной церкви и лично Митрополиту Киевскому и всея Украина Епифанию. Церемония прошла во время божественной рождественской литургии.

Новости
''Духовный лидер народа'': Порошенко присвоил Филарету звание Герой Украины

Несмотря на церемонию, в ПЦУ заявили, что Томос должен на некоторое время вернуться в Стамбул. Причина не все архиереи подписали документ.

Епифаний

Епифаний

Как заявил представитель митрополита Киевского и всея Украины отец Иван Сидор, все дело в том что Синод Вселенской патриархии заседает 9 числа каждого месяца, а Томос был выдан 6 января. Сейчас же документ доставят в Стамбул, там во время Синода 9 января его подпишут архиереи, а затем он вновь вернется в Украину.

"Синод Константинопольского патриархата заседает каждый месяц, 9 числа. Решение о передаче Томоса было 6 января, за три дня до Синода. Поэтому такая процедура. Это нормальные вещи", рассказал Сидор.

Новости
Епифаний помянул Кирилла на литургии: раскрыта главная интрига

По словам религиоведа Александра Сагана, Томос уже находится в Турции. Сейчас в Константинополе завершают последние официальные процедуры.

Томос

Томос

"По моим данным, документ сейчас в Стамбуле. Его подписывают синодалы, а уже через несколько дней его вернут обратно в Киев", рассказал он OBOZREVATEL.

Правда, небольшой десонанс внесли в Министерстве культуры Украины. Там заявили, что “Томос будут хранить в Трапезном храме Софии Киевской, доступ будет свободный ежедневно с восьми утра до шести вечера” и ни о каком Стамбуле речи не идет.

Вероятно, в данном контексте речь шла именно о постоянном месте нахождения документа об автокефалии.

Томос же действителен?

Да, Томос официальный документ, который полноценно признает и канонизирует Православную церковь Украины. Это OBOZREVATEL подтвердил Митрополит Хмельницкий и Камянец-Подольский Антоний (Махота).

Новости
Приходы УПЦ МП начнут массово переходить в ПЦУ? Украине напророчили церковный бум

“Сейчас многие говорят о якобы неправильности Томоса, об отсутствии подписей и так далее. Но по факту, он был официально представлен и вручен, так что проблемы нет”, пояснил Митрополит.

Смотрите видео по теме

Как считает Архиеписком Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), с технической точки зрения Томос решение Вселенского Патриарха и Священного Синода об автокефалии, внесено в соответствующий Кодекс. Поэтому "заднюю" в этом процессе никто давать не будет, а подписи архиереев — лишь одна из технических деталей процесса.

“Поэтому ставить под сомнение действительность Томоса на том основании, что там пока нет подписей синодальных митрополитов значит подозревать Вселенского Патриарха в публичном неправдомовстве. Ведь Его Святейшество поставил подпись на грамоте, свидетельствуя, что в Кодексе Патриархата соответствующее решение уже написано и подписано”, разъяснил ситуацию Зоря в Facebook.

Что будет дальше?

Первое — формирование организационных структур, церковных “министерств”. Об этом ранее говорил и Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. После 6 января начался процесс формирования Синодальных отделений.

Ажиотаж вокруг ''пропажи'' Томоса: что происходит

"Предстоятель — это глава. А для того, чтобы церковь была полноценной, нужны соответствующие органы — Священный синод, Архиерейский собор, Синодальное управления. После получения Томоса в течение месяца-двух-трех мы уже должны полностью сформировать это тело", — подчеркнул Епифаний.

Новости
Томос для Украины: что изменится и какие риски

Второе — увеличение количества приходов и мирян в ПЦУ. Сейчас уже идет процесс перехода храмов под юрисдикцию новой церкви. Как прогнозируют отдельные священники и религиоведы, после официального получения Томоса в регионах Украины начнется переход прихожан в новую церковь. Но не исключено, что процесс затянется на годы.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Митрополит ЕпифанийЕвстратий (Зоря)
Место
Украина
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
0
5
Смешно
11
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Четвертые сутки Россия пылает... По скрепам и "Третьему Риму" удар ! Не падайте духом РЕЙХсПастырь Гундяев ! Не хнычьте Онуфрий, терпите кошмар !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Цирк на дроті
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Крым Андрей
Крым Андрей
ЕбашьРусню Андрей, юмор у вас, селян, непритязательный.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Алексей Смирнов, в магазине сувениров : - А что это у вас за крыса ? - Это не крыса, это бюст Путина В.В. ! - Охуеть ! Дайте ДВЕ ! )))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Неканоническая СЕКТА стукачей и вертухаев "РПЦ" канула в Лету как дерьмо-наследие Совецкого Союза и Сралина !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги