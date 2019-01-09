Ажиотаж вокруг ''пропажи'' Томоса: что происходит

Томос об автокефалии украинской православной церкви отправили в Стамбул, хотя во вторник, 8 января, появились несколько противоречивых заявлений. В Турции документ должны подписать 11 членов Синода Константинопольского патриархата, и только после этого он вернется в Украину.

Почему Томос покинул Украину и является ли это поводом усомниться в его законности — разбирался OBOZREVATEL.

Что случилось

5 января Вселенский Патриарх Варфоломей официально подписал Томос об автокефалии. Церемония проходила в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле. На следующий день документ вручили Православной церкви и лично Митрополиту Киевскому и всея Украина Епифанию. Церемония прошла во время божественной рождественской литургии.

Несмотря на церемонию, в ПЦУ заявили, что Томос должен на некоторое время вернуться в Стамбул. Причина — не все архиереи подписали документ.

Епифаний

Как заявил представитель митрополита Киевского и всея Украины отец Иван Сидор, все дело в том что Синод Вселенской патриархии заседает 9 числа каждого месяца, а Томос был выдан 6 января. Сейчас же документ доставят в Стамбул, там во время Синода 9 января его подпишут архиереи, а затем он вновь вернется в Украину.

"Синод Константинопольского патриархата заседает каждый месяц, 9 числа. Решение о передаче Томоса было 6 января, за три дня до Синода. Поэтому такая процедура. Это нормальные вещи", — рассказал Сидор.

По словам религиоведа Александра Сагана, Томос уже находится в Турции. Сейчас в Константинополе завершают последние официальные процедуры.

Томос

"По моим данным, документ сейчас в Стамбуле. Его подписывают синодалы, а уже через несколько дней его вернут обратно в Киев", — рассказал он OBOZREVATEL.

Правда, небольшой десонанс внесли в Министерстве культуры Украины. Там заявили, что “Томос будут хранить в Трапезном храме Софии Киевской, доступ будет свободный ежедневно с восьми утра до шести вечера” и ни о каком Стамбуле речи не идет.

Вероятно, в данном контексте речь шла именно о постоянном месте нахождения документа об автокефалии.

Томос же действителен?

Да, Томос — официальный документ, который полноценно признает и канонизирует Православную церковь Украины. Это OBOZREVATEL подтвердил Митрополит Хмельницкий и Камянец-Подольский Антоний (Махота).

“Сейчас многие говорят о якобы неправильности Томоса, об отсутствии подписей и так далее. Но по факту, он был официально представлен и вручен, так что проблемы нет”, — пояснил Митрополит.

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Как считает Архиеписком Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), с технической точки зрения Томос — решение Вселенского Патриарха и Священного Синода об автокефалии, внесено в соответствующий Кодекс. Поэтому "заднюю" в этом процессе никто давать не будет, а подписи архиереев — лишь одна из технических деталей процесса.

“Поэтому ставить под сомнение действительность Томоса на том основании, что там пока нет подписей синодальных митрополитов — значит подозревать Вселенского Патриарха в публичном неправдомовстве. Ведь Его Святейшество поставил подпись на грамоте, свидетельствуя, что в Кодексе Патриархата соответствующее решение уже написано и подписано”, — разъяснил ситуацию Зоря в Facebook.

Что будет дальше?

Первое — формирование организационных структур, церковных “министерств”. Об этом ранее говорил и Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. После 6 января начался процесс формирования Синодальных отделений.

"Предстоятель — это глава. А для того, чтобы церковь была полноценной, нужны соответствующие органы — Священный синод, Архиерейский собор, Синодальное управления. После получения Томоса в течение месяца-двух-трех мы уже должны полностью сформировать это тело", — подчеркнул Епифаний.

Второе — увеличение количества приходов и мирян в ПЦУ. Сейчас уже идет процесс перехода храмов под юрисдикцию новой церкви. Как прогнозируют отдельные священники и религиоведы, после официального получения Томоса в регионах Украины начнется переход прихожан в новую церковь. Но не исключено, что процесс затянется на годы.