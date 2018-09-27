Ажиотаж вокруг бэби-боксов в Украине: как добиться и кто не получит

В Украине с 1 сентября каждой семье, в которой рождается ребенок, дарят пакет малыша (бэби-бокс). Это набор из 25 необходимых для малыша вещей, общая стоимость которых - 5 тысяч гривен. В Кабинете министров уверены, такая социальная помощь частично уменьшит траты родителей в первые недели жизни их ребенка.

Новость о помощи для новорожденных от Кабмина вызвала настоящий ажиотах в сети. Украинцы делятся впечатлениями, а также задают вопросы. Поэтому OBOZREVATEL узнал у Министерства социальной политики все подробности новой инициативы.

Кто может получить?

Право на получение пакета малыша имеют граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства. То есть все, кто законно проживают на территории страны, а также родили живорожденного ребенка. Получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного.

Какая процедура?

Юридическим поводом для получения пакета является копия выписки из роддома или свидетельство о рождении новорожденного. Более детальную информацию можно получить непосредственно в роддоме.

Когда можно забрать?

Согласно нормам, получить бэби-бокс нужно в день выписки матери и ребенка из роддома. Если же в этот день в больнице не было такой коробки, семье новорожденного младенца нужно обратиться в местный отдел социальной защиты населения. После чего органы местного самоуправления должны на протяжении 17 дней передать семье бэби-бокс.

Как должен выглядеть пакет малыша Цензор

По информации Министерства охраны здоровья Украины, за период с 1 сентября до конца 2018 года более 100 тысяч женщин планируют родить детей.

Пакет малыша не выдают в нескольких случаях:

1) отказа от новорожденного ребенка в роддоме (отделении) всех форм собственности;

2) смерти новорожденного ребенка в роддоме;

3) отбывания матерью наказания в местах лишения свободы и дальнейшего пребывания ребенка в детском доме при СИЗО или тюрьмах.

UA

Как должен выглядеть бэби-бокс ?

Весь комплект будет упакован в коробку-люльку из прочного картона, размер 43×70×27 сантиметров. Указанная коробка изготавливается из прочного гофрокартона с кашировкой и полноцветной печатью на дне и крышке коробки. А для укрепления конструкции в дно и боковые стенки должны быть приложены отдельные вставки.

"Пакет будет предоставляться каждой семье при выписке из роддома и станет серьезным подспорьем в первую очередь тем семьям, которые из-за сложного материального положения лишены возможности приобрести новорожденному ребенку качественные предметы ухода и одежды", - уверены в Кабмине.

Пакет малыша является безвозвратной адресной социальной помощью и будет выдаваться по одному на каждого ребенка. В Минсоцполитики также отметили, что новые "боксы" были одобрены Организацией Объединенных Наций.