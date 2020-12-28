Украина готовится к вакцинации от коронавируса: какие препараты закупят и кому сделают прививку

Министерство здравоохранения Украины утвердило план по иммунизации населения от COVID-19. Согласно ему, в течение 2021-2022 годов планируют провакцинировать минимум 50% жителей страны, это около 20 млн. человек. Сами прививки будут бесплатными, их будут делать по желанию граждан, то есть – не принудительно.

OBOZREVATEL разобрался, какими именно препаратами будут прививать украинцев, кто попадет в первую волну вакцинации и что нужно для формирования коллективного иммунитета.

Украину ожидает 4 волны вакцинации:

Январь-апрель 2021 года – люди с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;

Апрель-июнь 2021 года – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развитием COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

Июнь-сентябрь 2021 года – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

Сентябрь 2021 – март 2022 года – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Какой вакциной будут прививать украинцев

На недавнем пресс-брифинге глава Минздрава Максим Степанов отметил, что еще с августа Украина ведет переговоры о закупке вакцин со всеми производителями, препараты которых на слуху. Министр надеется, что до конца этого года не только завершатся переговоры, но и будут подписаны соответствующие контракты о закупке самих вакцин.

"Основной момент, который мы обсуждаем с нашими партнерами, компаниями-производителями вакцин – сроки поставки. Сначала нам предлагали конец 2021-го – но с некоторыми мы договорились о втором квартале", – отметил Степанов.

Пока точно известно, что в конце первого квартала Украина должна получить 8 млн. доз для 4 млн. украинцев в рамках программы COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19. – Ред.). Степанов заверил, что сейчас у Министерства нет никаких опасений относительно срыва поставок, несмотря на недавнее предостережение, которое в своей статье привело британское информационное агентство Reuters.

"В их пуле (COVAX) – оксфордская AstraZeneca, американская Novavax и, кажется, у них есть Moderna. Мы не ожидаем каких-либо срывов с поставками. Они будут в конце первого или в начале второго кварталов [2021 года]", – пояснил Степанов.

О каких вакцинах говорит министр?

AstraZeneca – препарат англо-шведской фармацевтической компании, зарегистрированной в Великобритании. Представители компании заверили, что эффективность их препарата составляет 90%. У него также есть два больших преимущества перед другими: цена в пять раз ниже, чем у конкурентов, и неприхотливость к температурному режиму по перевозке и хранению.

Novovax выпускает американская компания по разработке вакцин. Данный препарат успешно проходит третью стадию испытаний. Однако он находится на втором месте по общему спросу – уже заказано 1,4 млрд. доз.

Moderna – вакцина от американской биотехнологической компании, которая фокусируется на разработке лекарств и вакцин на основе технологий работы с матричной РНК. Ее эффективность 94,1%.

В рамках программы COVAX Украина также может получить вакцину Moderna

Кроме этого, по информации главного санитарного врача Виктора Ляшко, Украина также готовится закупать и РНК-вакцину от компании Pfizer/BioNTech с пока наивысшей эффективностью в 95%. Ее минусом является транспортировка и хранение при сверхнизких температурах – минус 70 градусов. Однако такие условия могут и должны обеспечить частные логистические фармацевтические компании.

Поставки вакцины в Украину запланированы на первое полугодие 2021 года: конец первого квартала и начало второго. На первом этапе планируют провакцинировать 355 тыс. человек. В первую очередь это медики, работающие с больными коронавирусом, военные из зоны ООС и соцработники в домах престарелых. В Минздраве отметили, что вакцинация для всех украинцев будет добровольной и бесплатной.

Все вышеперечисленные вакцины сертифицированы и одобрены международными мировыми организациями.

Ажиотаж должен пойти на спад

По словам Степанова, ажиотаж вокруг закупки вакцин возник из-за их ограниченного производства. Но в течение первого квартала он должен утихнуть, потому что будут появляться новые производители на мировом рынке. Сейчас они или проходят третью финальную стадию, или уже завершают ее.

Во всех странах Европейского Союза уже стартовала вакцинация от коронавируса

"Мы понимаем, сколько вакцин у нас есть по COVAX, остальное собираемся закупать у компаний-производителей напрямую. Тот ажиотаж, который на сегодня есть по вакцинам, возник из-за их ограниченного производства. Количество компаний, которые завершают третью стадию, будет добавляться в течение первого квартала, поэтому вакцин станет больше. В 2021 году на начало второго квартала их доступность очень сильно возрастет в том числе и на мировом рынке", – заверил министр.

Вот что о вакцинах и в целом о процессе вакцинации OBOZREVATEL рассказала известный украинский биолог Оксана Пивень: