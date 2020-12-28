Украина готовится к вакцинации от коронавируса: какие препараты закупят и кому сделают прививку
Министерство здравоохранения Украины утвердило план по иммунизации населения от COVID-19. Согласно ему, в течение 2021-2022 годов планируют провакцинировать минимум 50% жителей страны, это около 20 млн. человек. Сами прививки будут бесплатными, их будут делать по желанию граждан, то есть – не принудительно.
OBOZREVATEL разобрался, какими именно препаратами будут прививать украинцев, кто попадет в первую волну вакцинации и что нужно для формирования коллективного иммунитета.
Январь-апрель 2021 года – люди с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;
Апрель-июнь 2021 года – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развитием COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
Июнь-сентябрь 2021 года – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
Сентябрь 2021 – март 2022 года – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.
На недавнем пресс-брифинге глава Минздрава Максим Степанов отметил, что еще с августа Украина ведет переговоры о закупке вакцин со всеми производителями, препараты которых на слуху. Министр надеется, что до конца этого года не только завершатся переговоры, но и будут подписаны соответствующие контракты о закупке самих вакцин.
"Основной момент, который мы обсуждаем с нашими партнерами, компаниями-производителями вакцин – сроки поставки. Сначала нам предлагали конец 2021-го – но с некоторыми мы договорились о втором квартале", – отметил Степанов.
Пока точно известно, что в конце первого квартала Украина должна получить 8 млн. доз для 4 млн. украинцев в рамках программы COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19. – Ред.). Степанов заверил, что сейчас у Министерства нет никаких опасений относительно срыва поставок, несмотря на недавнее предостережение, которое в своей статье привело британское информационное агентство Reuters.
"В их пуле (COVAX) – оксфордская AstraZeneca, американская Novavax и, кажется, у них есть Moderna. Мы не ожидаем каких-либо срывов с поставками. Они будут в конце первого или в начале второго кварталов [2021 года]", – пояснил Степанов.О каких вакцинах говорит министр?
AstraZeneca – препарат англо-шведской фармацевтической компании, зарегистрированной в Великобритании. Представители компании заверили, что эффективность их препарата составляет 90%. У него также есть два больших преимущества перед другими: цена в пять раз ниже, чем у конкурентов, и неприхотливость к температурному режиму по перевозке и хранению.
Novovax выпускает американская компания по разработке вакцин. Данный препарат успешно проходит третью стадию испытаний. Однако он находится на втором месте по общему спросу – уже заказано 1,4 млрд. доз.
Moderna – вакцина от американской биотехнологической компании, которая фокусируется на разработке лекарств и вакцин на основе технологий работы с матричной РНК. Ее эффективность 94,1%.
Кроме этого, по информации главного санитарного врача Виктора Ляшко, Украина также готовится закупать и РНК-вакцину от компании Pfizer/BioNTech с пока наивысшей эффективностью в 95%. Ее минусом является транспортировка и хранение при сверхнизких температурах – минус 70 градусов. Однако такие условия могут и должны обеспечить частные логистические фармацевтические компании.
Поставки вакцины в Украину запланированы на первое полугодие 2021 года: конец первого квартала и начало второго. На первом этапе планируют провакцинировать 355 тыс. человек. В первую очередь это медики, работающие с больными коронавирусом, военные из зоны ООС и соцработники в домах престарелых. В Минздраве отметили, что вакцинация для всех украинцев будет добровольной и бесплатной.
Все вышеперечисленные вакцины сертифицированы и одобрены международными мировыми организациями.Ажиотаж должен пойти на спад
По словам Степанова, ажиотаж вокруг закупки вакцин возник из-за их ограниченного производства. Но в течение первого квартала он должен утихнуть, потому что будут появляться новые производители на мировом рынке. Сейчас они или проходят третью финальную стадию, или уже завершают ее.
"Мы понимаем, сколько вакцин у нас есть по COVAX, остальное собираемся закупать у компаний-производителей напрямую. Тот ажиотаж, который на сегодня есть по вакцинам, возник из-за их ограниченного производства. Количество компаний, которые завершают третью стадию, будет добавляться в течение первого квартала, поэтому вакцин станет больше. В 2021 году на начало второго квартала их доступность очень сильно возрастет в том числе и на мировом рынке", – заверил министр.
Вот что о вакцинах и в целом о процессе вакцинации OBOZREVATEL рассказала известный украинский биолог Оксана Пивень:
Все вакцины – действительно достаточно эффективны. Две из них, Pfizer и Moderna – новое поколение, которое человечество для иммунизации ранее не использовало, но они показывают очень хорошие результаты. Практически 100-процентную защиту от осложнений и 94-процентную – от инфицирования. Это очень высокие показатели.
Для формирования иммунного ответа вакцинацию необходимо проводить в два этапа. Но это не единственные вакцины, на которые мы можем рассчитывать: каждый месяц кто-то из компаний будет заявлять о переходе на третью стадию, так что готовых препаратов станет больше.
В следующем году будет с десяток рабочих вакцин. Вопрос в мощностях производства, смогут ли эти компании наработать большие объемы. Однако каждая из них может перекрывать частичную потребность у каждой из стран.
Иммунологи говорят, что для коллективного иммунитета и приостановки распространения вируса необходимо, чтобы переболело 60% населения, остальные 40% могут спрятаться за ними. В ближайшие полтора года это вполне возможно.