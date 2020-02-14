"Аж страшно": россиянин рассказал правду о жизни в Крыму и сбежал с полуострова

Россиянин Илья Донецков, который попробовал переехать из Ленинградской области в захваченный Россией Крым, пожаловался на жизнь на полуострове.

Он решил вернуться на родину и описал множество минусов жизни на аннексированной территории. Свои аргументы он опубликовал на канале в YouTube. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

"Низкие зарплаты (в 2-3 раза ниже, чем в ЛО!) – если вы работаете. Низкая платежеспособность населения и туристов тоже – если планируется бизнес. Реальный пример: "Ну да, я тут товарищу на днях говорю, займи 20 тыс, а он мне – "Займи 20 тысяч, для меня это как потрогай луну". Плохой уровень сервиса везде, где оказываются услуги, могут нагрубить на ровном месте и плохо выполнить свою работу", – пожаловался Донецков.

Также его не устроило печальное состояние медицины. В Крыму оказалась высокая стоимость и скудный ассортимент лекарств.

"Высокая стоимость части продуктов, электроники и прочих бытовых товаров. Мало товаров хорошего качества за приемлемые деньги. Отсутствие (практически) сетевых магазинов. Отсутствие нормальных банков. Проблема с досугом, он есть, но необоснованно дорого, либо там все печально, даже в банальные кафе сходить либо разоришься либо это будет СССР", – сообщил россиянин.

Также он рассказал об отсутствии международных рейсов из аэропорта, регулярных и чартеров, а также путевок.

"Проблемы с оформлением виз (нет консульств) и с получением могут быть проблемы. Проблемы с интернет-заказами. "Алиэкспресс" постоянно придумывает новые способы не давать делать заказы из Крыма. У кого работа связана с интернетом испытают трудности. Гугл считает Крым Украиной. Отметить ваш бизнес на карте он не даст. С рекламой в фейсбук/инстаграм так же будут проблемы и еще с множеством других иностранных сервисов", – продолжил россиянин.

Кроме того, он пожаловался на высокую стоимость доставки и завышенные цены на машины. По словам Донецкова, люди в Крыму продают б/у вещи по бешеным ценам.

"Грубейшие нарушения ПДД (красный, двойная сплошная), создают аварийные ситуации постоянно. Коррупция. Настолько сильнее, что аж страшно. Крым просто разворовывают. Если сравнивать Крым с Якутией – то конечно да, это все не актуально и после Якутии в Крыму будет рай", – подытожил россиянин.

Он также подчеркнул, что единственным плюсом Крыма считает климат, на этом положительные моменты заканчиваются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее житель Симферопольского района в аннексированном Крыму Константин Захаров пожаловался на жизнь на полуострове.

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