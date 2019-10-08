Аж блестит! Популярный курорт в Карпатах завалило снегом. Видео

Популярный курорт на Закарпатье Драгобрат утром 8 октября выглядит весьма по-зимнему.

Так, пользователь Василий Молдавчук показал на своей странице в Facebook видео с огромным количеством снега. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что белый покров в горах аж блестит на солнце. При этом в комментариях пишут, что утро выдалось морозным.

Снег на курорте Драгобрат Скриншот с видео

В связи с ухудшением погоды в Карпатах спасатели ГУ ГоСЧС в Ивано-Франковской области просят быть всех предельно осторожными.

В частности, отправляясь в туристический поход, придерживайтесь следующих советов от спасателей:

зарегистрируйтесь и получите консультацию работников горной поисково-спасательной службы относительно выбранного маршрута и возможного ухудшения погодных условий;

обязательно информируйте своих близких и знакомых о прохождении маршрута и ожидаемом времени возвращения из похода;

избегайте походов в одиночку, минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее 3 человек;

убедитесь, что ваша экипировка соответствует требованиям похода. Возьмите с собой достаточное количество пищи и воды (согревающие напитки - чай, кофе), а также необходимую теплую одежду, обувь и медикаменты;

поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды;

обязательно возьмите с собой проверенные туристические карты.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлых выходных, 6-7 октября, в Карпатах горнолыжные курорты Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипец засыпало толстым слоем снега.

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