Автор строк "Никогда мы не будем братьями" словами о развале Украины взорвала росСМИ

Киевлянка Анастасия Дмитрук, которая стала знаменитой в 2014 году после прочтения своего стиха "Никогда мы не будем братьями", снова оказалась в центре внимания российских СМИ.

В эксклюзивном интервью OBOZREVATEL, украинка рассказала, что федерализация для Украины будет означать ее развал.

"Федерация – это абсолютный и безвозвратный конец для государства Украина. Если у нас нет единства даже по языковому вопросу, то дайте нам федерацию – и в одно мгновение восток превратится в российскую губернию, а запад присоединится к Польше, Венгрии, Румынии соответственно", – сообщила Дмитрук.

Данное высказывание подхватили многие известные российские СМИ и растиражировали его, среди которых РИА Новости, "Лента", "Известия" и прочие.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Российские пропагандистские СМИ массово распространили провокационные данные якобы разведки касательно расследования крушения MH17 на Донбассе.

Также российские СМИ начали массово распространять информацию о том, что народный депутат Святослав Вакарчук якобы сложил депутатские полномочия.

Ранее росСМИ устроили истерию из-за празднования, посвященного 76-й годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, на котором якобы выставили караул из "фашистов".

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