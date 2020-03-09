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9 марта • обновлено в 11:46
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Автор строк "Никогда мы не будем братьями" словами о развале Украины взорвала росСМИ

4.3т
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Киевлянка Анастасия Дмитрук, которая стала знаменитой в 2014 году после прочтения своего стиха "Никогда мы не будем братьями", снова оказалась в центре внимания российских СМИ.

В эксклюзивном интервью OBOZREVATEL, украинка рассказала, что федерализация для Украины будет означать ее развал.

"Федерация – это абсолютный и безвозвратный конец для государства Украина. Если у нас нет единства даже по языковому вопросу, то дайте нам федерацию – и в одно мгновение восток превратится в российскую губернию, а запад присоединится к Польше, Венгрии, Румынии соответственно", – сообщила Дмитрук.

Данное высказывание подхватили многие известные российские СМИ и растиражировали его, среди которых РИА Новости, "Лента", "Известия" и прочие.

Автор строк "Никогда мы не будем братьями" словами о развале Украины взорвала росСМИ

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
пропаганда Новости России фейки
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В России 35 государственных языков, преподавание ведётся на 80 с лишним языках, кроме того, Россия - это федерация. Кастрюли, почему Россия при всем этом живёт мирно и дружно, а "едына" Украина трещит по швам?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Когда разные части страны не только ничего не объединяет, а даже наоборот - раздирают непреодолимые противоречия, то любая фигня может эту страну ввергнуть в гражданскую вoйну и развалить её к чертям собачьм. Особенно в том случае, если власть целенаправленно противопоставляет эти различные части страны, возвеличивая одних и унижая других
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Питон Каа
Питон Каа
Выходит, что нет никакой единой Украины, раз федерализация может поспособствовать уходу регионов.
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