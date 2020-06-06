Автор нашумевшего фото Зеленского с пробежки объяснил его смысл

Специальный корреспондент "Украинской правды" Евгений Руденко утверждает, что редакция не имела злого умысла, публикуя вызвавшее резонанс фото президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницком.

Как написал Руденко в Facebook, снимок он сделал во время растяжки Зеленского после пробежки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский сделал растяжку

"Хотите верьте, хотите – нет, но во всем этом не было ни капли стеба. Не было даже мыслей обыгрывать этот обычный, в общем-то, снимок в заголовке, в подписи под фото и в самом тексте", – заверил корреспондент.

По его мнению, все интерпретации снимка и мемы – это проблема восприятия людьми президента Зеленского и их отношения к нему.

"Еще это проблема качества вашего чувства юмора и, возможно, даже вашего уровня культуры", – добавил Руденко.

Он считает, что украинскую журналистику погубит не УП, а "чья-то заумь, ханжество и оторванность от реальности".

Напомним, 3-4 июня Зеленский находился с рабочим визитом в Хмельницком. Утром он вышел на пробежку по городу, пробежав 8,2 километра за 48 минут. После этого он попал в кадр журналистов.

tabloid.pravda.com.ua

tabloid.pravda.com.ua

tabloid.pravda.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня Зеленский попил "крутой" кофе в одном из кафе Хмельницкого вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, первым замглавы ОП Сергеем Трофимым, председателем Хмельницкой ОГА Дмитрием Габинетом и мэром города Александром Симчишиным.

При этом он нарушил карантинные ограничения, так как заведения общественного питания могут обслуживать клиентов в залах только с 5 июня, а до того выдают кофе с собой или работают на открытом воздухе.

Президент заявил, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.