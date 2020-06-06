Автор нашумевшего фото Зеленского с пробежки объяснил его смысл

Общество 10:18, 6.06.2020

Специальный корреспондент "Украинской правды" Евгений Руденко утверждает, что редакция не имела злого умысла, публикуя вызвавшее резонанс фото президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницком.

Как написал Руденко в Facebook, снимок он сделал во время растяжки Зеленского после пробежки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский сделал растяжку

"Хотите верьте, хотите – нет, но во всем этом не было ни капли стеба. Не было даже мыслей обыгрывать этот обычный, в общем-то, снимок в заголовке, в подписи под фото и в самом тексте", – заверил корреспондент.

По его мнению, все интерпретации снимка и мемы – это проблема восприятия людьми президента Зеленского и их отношения к нему.

"Еще это проблема качества вашего чувства юмора и, возможно, даже вашего уровня культуры", – добавил Руденко.

Он считает, что украинскую журналистику погубит не УП, а "чья-то заумь, ханжество и оторванность от реальности".

Напомним, 3-4 июня Зеленский находился с рабочим визитом в Хмельницком. Утром он вышел на пробежку по городу, пробежав 8,2 километра за 48 минут. После этого он попал в кадр журналистов.

tabloid.pravda.com.ua
tabloid.pravda.com.ua
tabloid.pravda.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня Зеленский попил "крутой" кофе в одном из кафе Хмельницкого вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, первым замглавы ОП Сергеем Трофимым, председателем Хмельницкой ОГА Дмитрием Габинетом и мэром города Александром Симчишиным.

При этом он нарушил карантинные ограничения, так как заведения общественного питания могут обслуживать клиентов в залах только с 5 июня, а до того выдают кофе с собой или работают на открытом воздухе.

Президент заявил, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Донбасс сделал выбор, или Какая разница, где жить

В двух областях Украины усилили охрану из-за риска вторжения России

Экс-генсек НАТО сказал, как закончить войну на Донбассе и вернуть Крым

С энергорынка "исчезло" 20 млрд грн через подконтрольное Герусу руководство НКРЭКУ – Тынный

В Тернополе полицейские избили мужчину, который их вызвал. Копам объявлено подозрение