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10 сентября • обновлено в 06:42
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Автор инсталляции "Кресло мэра" раскрыл тайные символы арт-объекта

2.6т Читать материал на украинском

В Днепре все более популярной среди горожан становится инсталляция "Кресло мэра" на съезде с Центрального моста (она расположена на месте бывшей будки ГАИ).

Вес металлического арт-объекта достигает почти полтонны, а его поверхность составляют выступающие края арматуры – как символ строительства. Главная цель инсталляции – дать всем желающим почувствовать, насколько удобно сидеть в кресле городского головы Днепра.

Автор инсталляции "Кресло мэра" раскрыл тайные символы арт-объекта

"Все мы знаем, что наш мэр – строитель, который восстанавливает наш город последние пять лет. Никто до него не решался такое делать (речь идет о ремонте Центрального моста. – Ред.). Ни один городской глава. Хотелось выразить уважение нашему мэру в этом творении. Мы решили сделать ему немного брутальную, но модерновую памятку", – рассказал автор проекта Олег Украина.

По его словам, идея такой инсталляции появилась после заключенного пари. Замысел удалось оформить фактически за полчаса. Далее помогли меценаты. Чтобы воплотить идею в жизнь, понадобилась неделя. Для создания кресла использовали обрезки арматуры, которые прежде планировали отдать на металлолом. Никаких бюджетных средств на это не тратили.

Автор инсталляции "Кресло мэра" раскрыл тайные символы арт-объекта

Олег Украина рассказал также, что сначала была идея обострить края арматуры. Однако позже от этого отказались. Теперь на кресле усидеть все же можно, но недолго. Сам проектировщик продержался в "Кресле мэра" чуть больше минуты.

Автор инсталляции убежден, что его проект станет одним из туристических символов Днепра и будет привлекать внимание как к себе, так и к капитально отремонтированному Центральному мосту. Кстати, сделать селфи в "Кресле мэра" могут все желающие.

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Место
Украина Днепр
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