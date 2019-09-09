Автор инсталляции "Кресло мэра" раскрыл тайные символы арт-объекта

В Днепре все более популярной среди горожан становится инсталляция "Кресло мэра" на съезде с Центрального моста (она расположена на месте бывшей будки ГАИ).

Вес металлического арт-объекта достигает почти полтонны, а его поверхность составляют выступающие края арматуры – как символ строительства. Главная цель инсталляции – дать всем желающим почувствовать, насколько удобно сидеть в кресле городского головы Днепра.

"Все мы знаем, что наш мэр – строитель, который восстанавливает наш город последние пять лет. Никто до него не решался такое делать (речь идет о ремонте Центрального моста. – Ред.). Ни один городской глава. Хотелось выразить уважение нашему мэру в этом творении. Мы решили сделать ему немного брутальную, но модерновую памятку", – рассказал автор проекта Олег Украина.

По его словам, идея такой инсталляции появилась после заключенного пари. Замысел удалось оформить фактически за полчаса. Далее помогли меценаты. Чтобы воплотить идею в жизнь, понадобилась неделя. Для создания кресла использовали обрезки арматуры, которые прежде планировали отдать на металлолом. Никаких бюджетных средств на это не тратили.

Олег Украина рассказал также, что сначала была идея обострить края арматуры. Однако позже от этого отказались. Теперь на кресле усидеть все же можно, но недолго. Сам проектировщик продержался в "Кресле мэра" чуть больше минуты.

Автор инсталляции убежден, что его проект станет одним из туристических символов Днепра и будет привлекать внимание как к себе, так и к капитально отремонтированному Центральному мосту. Кстати, сделать селфи в "Кресле мэра" могут все желающие.

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