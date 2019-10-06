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7 октября • обновлено в 02:02
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"Автоматы, пулеметы, громкий бой": местные жители сообщили о боях на Донбассе

1.4т Читать материал на украинском

С начала суток террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. От обстрела противником погибло ряд украинских военных.

Местные жители оккупированного Донбасса выкладывают в сеть посты, в которых жалуются на шум, взрывы и громкий бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ОС сообщили печальные новости с Донбасса. В сводке отмечается, что с начала текущих суток вооруженные формирования боевиков 3 раза нарушили режим прекращения огня.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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