"Автоматы, пулеметы, громкий бой": местные жители сообщили о боях на Донбассе

С начала суток террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. От обстрела противником погибло ряд украинских военных.
Местные жители оккупированного Донбасса выкладывают в сеть посты, в которых жалуются на шум, взрывы и громкий бой.
Донецк 21.14— hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) 6 жовтня 2019 р.
Зелёный Гай, 3 мины за 2 минуты, автоматы, пулеметы
20,30 В Старомихайловке очень много стрелкового и иногда тяж.— Валерий ..енко. (@vlers7) 6 жовтня 2019 р.
Донецк 20.50— hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) 6 жовтня 2019 р.
с/з воюет (( чел. живущий на стыке Петровка-Марьинка сегодня говорил-крайние 3 дня -просто жопонька((
Донецк 20.50— hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) 6 жовтня 2019 р.
" Абакумова-Старомихайловка — интенсивный бой уже минут 15, со свистом летит какая-то хрень и приземляется в районе Старомихайловки. Вспышки видно даже визуально, и очень хорошо. Вообще в нашем районе очень неспокойно последние пару дней."
Донецк 20.50— hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) 6 жовтня 2019 р.
" Абакумова-Старомихайловка — интенсивный бой уже минут 15, со свистом летит какая-то хрень и приземляется в районе Старомихайловки. Вспышки видно даже визуально, и очень хорошо. Вообще в нашем районе очень неспокойно последние пару дней."
20.20 Докуч— hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) 6 жовтня 2019 р.
Стрельба в районе отвалов, ближе к Ясному..
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ОС сообщили печальные новости с Донбасса. В сводке отмечается, что с начала текущих суток вооруженные формирования боевиков 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.