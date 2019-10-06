"Автоматы, пулеметы, громкий бой": местные жители сообщили о боях на Донбассе

С начала суток террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. От обстрела противником погибло ряд украинских военных.

Местные жители оккупированного Донбасса выкладывают в сеть посты, в которых жалуются на шум, взрывы и громкий бой.

Донецк 21.14

Зелёный Гай, 3 мины за 2 минуты, автоматы, пулеметы — hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) 6 жовтня 2019 р.

20,30 В Старомихайловке очень много стрелкового и иногда тяж. — Валерий ..енко. (@vlers7) 6 жовтня 2019 р.

Донецк 20.50

с/з воюет (( чел. живущий на стыке Петровка-Марьинка сегодня говорил-крайние 3 дня -просто жопонька(( — hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) 6 жовтня 2019 р.

Донецк 20.50

" Абакумова-Старомихайловка — интенсивный бой уже минут 15, со свистом летит какая-то хрень и приземляется в районе Старомихайловки. Вспышки видно даже визуально, и очень хорошо. Вообще в нашем районе очень неспокойно последние пару дней." — hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) 6 жовтня 2019 р.

Донецк 20.50

" Абакумова-Старомихайловка — интенсивный бой уже минут 15, со свистом летит какая-то хрень и приземляется в районе Старомихайловки. Вспышки видно даже визуально, и очень хорошо. Вообще в нашем районе очень неспокойно последние пару дней." — hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) 6 жовтня 2019 р.

20.20 Докуч

Стрельба в районе отвалов, ближе к Ясному.. — hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) 6 жовтня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ОС сообщили печальные новости с Донбасса. В сводке отмечается, что с начала текущих суток вооруженные формирования боевиков 3 раза нарушили режим прекращения огня.

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