В Украине создадут единую церковь: как она будет выглядеть и что изменит

О создании единой поместной православной церкви в Украине говорят не один год. Но если во времена президента Виктора Ющенко эта идея воспринималась, скорее, как нечто почти утопическое и фантасмагорическое, то с началом агрессии России - начала обретать плоть и кровь.

В июне 2016 года с просьбой о предоставлении церковной автокефалии к Вселенскому патриарху обратилась Верховная Рада. В январе 2017 года патриарх Филарет заявил: процесс формирования такой церкви уже начался. В марте 2017 года Вселенский патриарх Варфоломей на встрече с украинским премьером Владимиром Гройсманом заявил: материнская церковь Константинополя поможет Украине получить объединенную церковь.

И вот, наконец, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил: "На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви. Это покажет не только позиция Вселенского патриарха, но и позиция членов Синода".

"Обозреватель" обратился к представителям двух крупнейших православных конфессий Украины – Московского и Киевского патриархата, а также к президенту Украинской ассоциации религиозной свободы Виктору Еленскому с просьбой поделиться собственными ожиданиями и прогнозами на этот счет.

Киево-Печерская лавра RT

Глава Информационного управления Киевской патриархии, АРХИЕПИСКОП ЕВСТРАТИЙ (ЗОРЯ)

- Верите ли вы в то, что в Украине действительно может быть создана единая поместная православная церковь?

- Я твердо убежден в этом. Это не просто вера - это твердое убеждение. Если бы я, наш епископат, наше духовенство во главе с патриархом, и наши верные не были уверены в этом, то тогда бы мы над этим не работали - даже в тех условиях, когда никто больше, кроме нас, над этим не работал. Более того - когда многие работали против этого дела, за которое мы боролись.

Вопрос не в том, будет или не будет - вопрос в том, будет раньше или позже.

- В какие сроки такая церковь может быть создана в Украине?

- Я не могу разглашать все детали. Поверьте, я знаю много, потому что непосредственно включен в ряд процессов, связанных с этим делом. Но могу сказать так: мы надеемся, что в ближайшее время это произойдет, и дай Бог, чтобы 1300-летие Крещения Киевской Руси-Украины мы уже отмечали, имея то, к чему стремимся.

- Какова главная преграда на пути к созданию в Украине единой поместной церкви?

- Позиция Московского патриархата и все те препятствия, которые российское государство, Московская патриархия оказывают и в дальнейшем будут оказывать. Мы ожидаем, что сейчас будет значительное усиление противодействия.

Владимирский собор ToursDeKiev

Недавно читал статью одного британского аналитика украинского происхождения, он говорит: единственное, что держит Украину в московской орбите - это Московская патриархия, ее церковное влияние. Крепкие цепи, которые держали Украины, слава Богу, уже были разбиты и отброшены - и политические, и экономические. Но остается эта "скрепа русского мира", которая еще пытается нас удержать.

Это очень важно для Украины, для всего украинского народа, а не только для православных верующих, тем более не только для верующих Киевского патриархата.

- Кто победит - Москва или Константинополь?

- Церковь победит, победит православие. Потому что эта борьба Москвы с Константинополем негативно сказывается в целом на мировом православии, а утверждение в Украине автокефальной церкви, как мы предполагаем, в корне изменит ситуацию в мировом православии в целом. Рано или поздно Московский патриархат будет вынужден отказаться от своих гегемонистических планов, и в обозримой перспективе наступит примирение после десятилетий борьбы, продолжавшейся еще со сталинских времен.

Патриарх Филарет Радіо Свобода

Председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ АРХИЕПИСКОП КЛИМЕНТ

- Патриарх Варфоломей неоднократно заявлял, что единая поместная православная церковь, единственная церковь, которая признается Вселенским патриархом - это Украинская православная церковь, которую возглавляет блаженнейший митрополит Онуфрий. За последние несколько лет он об этом говорил несколько раз. Другой информации от Константинопольской патриархии пока не существует.

- Каково в целом ваше отношение к идее единой поместной церкви в Украине?

- С 1992 года мы призываем все религиозные сообщества, которые называют себя православными, к единству, к преодолению церковного раскола. Но, насколько я понимаю, тогда Филарет не будет патриархом, ему это выгодно меньше всего.

- Значит, вы считаете, что главное препятствие - это именно позиция Киевского патриархата?

- Это не только моя точка зрения, а и многих других иерархов, которые представляют вселенское православие. Есть информация, что во время своего последнего визита патриарх Варфоломей имел возможность встретиться с Филаретом, но последнего не устроили условия Фанара.

- Если договоренность будет действительно достигнута, по вашему мнению, насколько скоро в Украине можно было бы создать единую поместную церковь?

- Патриарх Филарет будет делать все для того, чтобы этого не произошло. Примеров тому было уже множество. А поместная православная церковь у нас есть - поместная православная церковь на территории украинского государства со времен Крещения Руси сегодня называется - Украинская православная церковь. И для вселенского православия других вариантов не существует. Это не потому, что мы так себе придумали. Все 15 поместных православных церквей мира считают именно так.

Если бы мы придумали что-то другое, с кем-то образовали объединение, которое не предусмотрено церковными канонами, то сами себя бы сделали маргиналами по отношению к вселенскому православию. Для Украины это имело бы печальные последствия.

Митрополиит Онуфрий YouTube

Президент Украинской ассоциации религиозной свободы, народный депутат Украины ВИКТОР ЕЛЕНСКИЙ

- Сегодня (17 декабря - Ред.) меня как председателя профильного подкомитета вместе с председателями фракций пригласили в Администрацию президента, и Петр Порошенко объявил, что патриарх Варфоломей принял эту идею. Что у патриарха всегда было понимание того, что Украина должна иметь свою автокефальную церковь, и он хотел бы подарить украинскому православному народу и церкви томос об автокефалии.

- Значит, он еще не принял такое решение.

- Нет, потому что для этого требуется обращение церковных иерархов и обращения власти. Церковные иерархи - Киевский патриархат и Украинская православная автокефальная церковь такие обращения направили. Президент свое обращение также подготовил и отправил. Он также обратился к лидерам фракций, чтобы и парламент еще раз подтвердил свою волю.

- А как быть с Московским патриархатом?

- Если захочет, он присоединится, а если не захочет, не будет присоединяться.

Если не присоединится, то в Украине будет две юрисдикции, две канонические церкви: одна будет автокефальная, и еще одна - в юрисдикции Московского патриархата.

Виктор Еленский Вікіпедія

В принципе, на территории одной страны должна быть одна церковь, но в условиях, когда Московский патриархат не хочет решать проблему миллионов украинцев, держит их за оградой, Вселенский патриарх вмешивается в эту ситуацию, и предоставляет автокефалию одной части.

Этот вопрос должен быть решен в ближайшее время на Синоде Константинопольского патриархата, который состоится в мае.

- Ваш прогноз: будет принято положительное решение?

- Я хочу в это верить. Будем верить в то, что говорил президент, и в то, что говорили его переговорщики.