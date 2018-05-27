УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Автокефалия УПЦ: в Украине развенчали мифы РПЦ

3.7тЧитать новость на украинском

Русская православная церковь до сих пор всеми силами пытается противостоять предоставлению Автокефалии украинской церкви.

В частности, "Информационное сопротивление" подготовило инфографику, в которой показано, какие мифы и фейки распространяет РПЦ.

"Мы, группа ИС, постарались проанализировать все факторы, включая мифы РПЦ, направленные на то, чтобы не допустить автокефалии Церкви в Украине. Из основных их четыре", - отметил координатор ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Новости
Автокефалия церкви: украинцам дали совет, как избежать противостояния

В первую очередь речь идет о том, что в своих материалах и на своем сайте РПЦ обозначает свою украинскую "дочку" – УПЦ МП – только как "епископат РПЦ".

Кроме того, РПЦ распространяет информацию, что вообще понятия "самоуправляемая церковь" якобы не существует.

Также в РПЦ утверждают, что Константинополь перенес Синод по предоставлению Автокефалии Украине, хотя на самом деле это не так.

Самое интересное, что РПЦ на полном серьезе утверждает, что она самостоятельно может предоставить автокефалию УПЦ МП.

Новости
Варфоломей готов утвердить решение томоса об автокефалии в Украине - Кириленко

Напомним, ранее стало известно, что Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
Объекты
УПЦ КПУПЦ МП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
9
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги