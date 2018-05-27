Автокефалия УПЦ: в Украине развенчали мифы РПЦ

Русская православная церковь до сих пор всеми силами пытается противостоять предоставлению Автокефалии украинской церкви.

В частности, "Информационное сопротивление" подготовило инфографику, в которой показано, какие мифы и фейки распространяет РПЦ.

"Мы, группа ИС, постарались проанализировать все факторы, включая мифы РПЦ, направленные на то, чтобы не допустить автокефалии Церкви в Украине. Из основных их четыре", - отметил координатор ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

В первую очередь речь идет о том, что в своих материалах и на своем сайте РПЦ обозначает свою украинскую "дочку" – УПЦ МП – только как "епископат РПЦ".

Кроме того, РПЦ распространяет информацию, что вообще понятия "самоуправляемая церковь" якобы не существует.

Также в РПЦ утверждают, что Константинополь перенес Синод по предоставлению Автокефалии Украине, хотя на самом деле это не так.

Самое интересное, что РПЦ на полном серьезе утверждает, что она самостоятельно может предоставить автокефалию УПЦ МП.

Напомним, ранее стало известно, что Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов.