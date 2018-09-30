МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Автокефалия Украины: Филарет сказал, когда изберут главу единой УПЦ

4.6тЧитать материал на украинском

Томос, то есть указ Вселенского Патриарха о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви (УПЦ), получит новый глава УПЦ.

Об этом сообщил предстоятель УПЦ Киевского Патриархата Филарет в интервью "5 каналу", назвав приблизительные даты - середина-конец октября.

"Глава Украинской Церкви будет избран на Соборе Объединяющем, а Собор будет состоять из архиереев Киевского Патриархата - это 41 архиерей, 12 архиереев Автокефальной Церкви, 10 архиереев Московского Патриархата", - пояснил Филарет.

Новости
УПЦ МП не уйдет из Украины после Томоса: появился неутешительный прогноз

Предстоятель УПЦ Киевского Патриархата Филарет

Предстоятель УПЦ Киевского Патриархата Филарет

Он предположил, что, если Томос будет предоставлен 9-11 октября этого года, то в октябре и будет собран Собор.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".

Ранее Филарет заверил, что предоставление Украинской православной церкве автокефалии никоим образом не приведет к "расколу мирового православия", о чем в последнее время заявляет Москва.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
1
Смешно
16
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги