Автокефалия Украины: Филарет сказал, когда изберут главу единой УПЦ

Томос, то есть указ Вселенского Патриарха о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви (УПЦ), получит новый глава УПЦ.

Об этом сообщил предстоятель УПЦ Киевского Патриархата Филарет в интервью "5 каналу", назвав приблизительные даты - середина-конец октября.

"Глава Украинской Церкви будет избран на Соборе Объединяющем, а Собор будет состоять из архиереев Киевского Патриархата - это 41 архиерей, 12 архиереев Автокефальной Церкви, 10 архиереев Московского Патриархата", - пояснил Филарет.

Предстоятель УПЦ Киевского Патриархата Филарет

Он предположил, что, если Томос будет предоставлен 9-11 октября этого года, то в октябре и будет собран Собор.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".

Ранее Филарет заверил, что предоставление Украинской православной церкве автокефалии никоим образом не приведет к "расколу мирового православия", о чем в последнее время заявляет Москва.